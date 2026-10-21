"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail yalnız kalsın!

Faruk ÇAKIR
21 Ekim 2026, Çarşamba
Filistinlilere yaptığı bunca zulüm ve haksızlığa rağmen İsrail’in halen taraftar bulması eşyanın tabiatına aykırı olmakla birlikte bir dünya gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Maalesef, başka Amerika olmak üzere bazı Avrupa devletleri zalim İsrail’i kayıtsız ve şartsız desteklemeye devam ediyor.

Bununla birlikte İsrail’in zulmüne karşı çıkan Avrupa ülkeleri ve liderleri de vardır. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot’ın İsrail’i kınaması ve Filistinlilerin hakkını savunması bu anlamda önemli bir gelişmedir.

İsrail, devlet politikası olarak Filistinlilere zulmettiği gibi Filistin topraklarını gasbeden İsrail vatandaşları da zulümde sınır tanımıyorlar. Mesela, yerleşimciler Batı Şeria’da çoğunlukla Hıristiyanların yaşadığı Taybe beldesindeki zeytin hasadına (yardım için) giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmışlar. 

İlgili habere göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli bir grup İsrailli, Taybe beldesine giden Batılı diplomatların araçlarının önünü kesmiş. Araçları saldırıya uğrayanlar arasında Fransa ve Belçika konsoloslarının da olduğu basında yer almış.

İşte bu gelişme üzere Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıp şöyle demiş: “İşgal altındaki Batı Şeria’nın Taybe beldesinde maskeli yerleşimcilerin Filistinlilere, Başkonsolosumuza, Fransız ve Polonyalı diplomatlara ve Katolik temsilcilere yönelik saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. (...)Zeytin hasadı yapmak, haberleri aktarmak veya diplomatik görevleri yerine getirmek hiç kimseyi saldırı riskiyle karşı karşıya bırakmamalıdır. Şiddete başvuran yerleşimcilerin cezasızlığına son verilmelidir. Bu şiddet, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikasından ayrı düşünülemez. Filistin topraklarındaki işgal sona ermelidir.” (www.aa.com.tr, 17 Ekim 2026)

Polonya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da, olayın en güçlü şekilde kınandığı belirtilmiş ve İsrail makamlarından acilen ve ayrıntılı açıklama yapmaları, sorumluları tespit ederek hesap vermelerini sağlamaları istenmiş. 

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsraillilerin “organize teröründe” artış yaşandığının bir başka göstergesi olduğu hatırlatılmış. İsrail’de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da “Netanyahu-Smotrich koalisyonu hepimizi bir terör denizinde boğuyor” ifadelerini kullanmış. İsrailliler, Batı Şeria’daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine’i de daha önce darp edip yaralamışlar.

İsrail’e karşı gösterilen bu tepkileri “cılız” bulanlar da olacaktır. Bugün “cılız” olarak değerlendirilen tepkilerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini ve İsrail’in her konuda yalnız kalarak zulme son vermek mecburiyetinde kalacağını tahmin ediyoruz. 

Böyle olmasını temenni edelim...

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tabiatı bozanın düzeni bozulur

    Alman Kanacke de İslâm’la müşerref oldu

    373 Hafız daha icazet aldı

    Hadsiz Gvir ezana ceza kestirmekle övündü!

    Tom Barrack: "Petrol karşılığı güvenlik" dönemi bitti

    Aliyev’den Türk aktivistlere yakalama kararı

    Asgari ücreti veren pazara çıksın

    Soykırıma yardımın adresi AVM’ler değil, adliyelerdir

    Mesele fon vurgunundan daha büyük

    Tanju Özcan’a 7 Yıl 3 Ay Hapis ve Siyasi Yasak Cezası!

    AB'den Libya-Türkiye Anlaşmasına Tepki

    Gazze’de bir okul, binlerce umut

    Kepenkler birer birer indiriliyor

    Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya Arasında Dev Savunma Ortaklığı!

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kritik Askeri Destek

    İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı İsrail tarafından 6 ay daha uzatıldı

    Ayazağa'daki çalışmalarda son durum?

    Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi - Milli Takım'ın 48. teknik direktörü oldu

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'de!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aliyev’den Türk aktivistlere yakalama kararı
    Genel

    AB'den Libya-Türkiye Anlaşmasına Tepki
    Genel

    Mesele fon vurgunundan daha büyük
    Genel

    Tanju Özcan’a 7 Yıl 3 Ay Hapis ve Siyasi Yasak Cezası!
    Genel

    Asgari ücreti veren pazara çıksın
    Genel

    Soykırıma yardımın adresi AVM’ler değil, adliyelerdir
    Genel

    Tom Barrack: "Petrol karşılığı güvenlik" dönemi bitti
    Genel

    Kepenkler birer birer indiriliyor
    Genel

    Hadsiz Gvir ezana ceza kestirmekle övündü!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.