İsrail yalnız kalsın!

Filistinlilere yaptığı bunca zulüm ve haksızlığa rağmen İsrail’in halen taraftar bulması eşyanın tabiatına aykırı olmakla birlikte bir dünya gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Maalesef, başka Amerika olmak üzere bazı Avrupa devletleri zalim İsrail’i kayıtsız ve şartsız desteklemeye devam ediyor.

Bununla birlikte İsrail’in zulmüne karşı çıkan Avrupa ülkeleri ve liderleri de vardır. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot’ın İsrail’i kınaması ve Filistinlilerin hakkını savunması bu anlamda önemli bir gelişmedir.

İsrail, devlet politikası olarak Filistinlilere zulmettiği gibi Filistin topraklarını gasbeden İsrail vatandaşları da zulümde sınır tanımıyorlar. Mesela, yerleşimciler Batı Şeria’da çoğunlukla Hıristiyanların yaşadığı Taybe beldesindeki zeytin hasadına (yardım için) giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmışlar.

İlgili habere göre, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli bir grup İsrailli, Taybe beldesine giden Batılı diplomatların araçlarının önünü kesmiş. Araçları saldırıya uğrayanlar arasında Fransa ve Belçika konsoloslarının da olduğu basında yer almış.

İşte bu gelişme üzere Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıp şöyle demiş: “İşgal altındaki Batı Şeria’nın Taybe beldesinde maskeli yerleşimcilerin Filistinlilere, Başkonsolosumuza, Fransız ve Polonyalı diplomatlara ve Katolik temsilcilere yönelik saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. (...)Zeytin hasadı yapmak, haberleri aktarmak veya diplomatik görevleri yerine getirmek hiç kimseyi saldırı riskiyle karşı karşıya bırakmamalıdır. Şiddete başvuran yerleşimcilerin cezasızlığına son verilmelidir. Bu şiddet, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikasından ayrı düşünülemez. Filistin topraklarındaki işgal sona ermelidir.” (www.aa.com.tr, 17 Ekim 2026)

Polonya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da, olayın en güçlü şekilde kınandığı belirtilmiş ve İsrail makamlarından acilen ve ayrıntılı açıklama yapmaları, sorumluları tespit ederek hesap vermelerini sağlamaları istenmiş.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsraillilerin “organize teröründe” artış yaşandığının bir başka göstergesi olduğu hatırlatılmış. İsrail’de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da “Netanyahu-Smotrich koalisyonu hepimizi bir terör denizinde boğuyor” ifadelerini kullanmış. İsrailliler, Batı Şeria’daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine’i de daha önce darp edip yaralamışlar.

İsrail’e karşı gösterilen bu tepkileri “cılız” bulanlar da olacaktır. Bugün “cılız” olarak değerlendirilen tepkilerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini ve İsrail’in her konuda yalnız kalarak zulme son vermek mecburiyetinde kalacağını tahmin ediyoruz.

Böyle olmasını temenni edelim...

