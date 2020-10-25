Ellerimiz olmasaydı

Bir düşünün; elimiz olmasa ne olurdu?

İnsanların elleri olmasaydı sizce neler olurdu? Kaza sonucu vs demiyorum. Bütün insanlığın eli olmasaydı dünyadaki değişiklikler ne olurdu?

Elimiz olmasaydı, hiçbir şeyi tutamazdık, yemek yiyemezdik... Hayatımızın birçok alanında zorluk çekerdik.

Elimiz olmasaydı, yazı yazamaz, matematik yapamaz, oyun oynayamaz ve teknoloji gelişemezdi. Hatta ateş bile yakamazdık.

Evet, fıtrî ortama belki uyum sağlayabilir, hayatımızı sürdürebilirdik. Ama eksik olurdu.

Peki, beynimiz şimdiki gibi gelişebilir miydi?

İnsanların ateşi keşfetmesi ve besinleri pişirerek yemesi gibi ince bir ayrıntı bile insanlığın seyrini değiştirdi.

Pişmiş yiyecekleri daha kolay ve daha az enerji ile sindirerek o besinden daha çok enerji elde edebilir duruma geldik.

Elimiz olmasaydı, ne düşünebilirdik, ne de yazı yazabilirdik... Ve ne de insanlar bir araya gelip topluluk oluşturabilirdi. Yani medeniyet kuramazdık.

Bir medeniyet, bir ele bakıyor demek ki. Allah bütün organlarımızı öylesine eksiksiz ve kusursuz yaratmıştır ki, her gün iş yaptığımız elin kıymetini bilmeli ve secdeye kapanıp Allah’a sonsuz kere teşekkür etmeli.