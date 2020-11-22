Masum hayvanların savunma sistemi: HIZ

Hayvanların hayatta kalabilmek için en çok ihtiyaç duydukları şey – bazen kaçmak bazen de kovalamak için, ama her zaman hayatta kalmak için: HIZ.

Meselâ, Pronghom antilobu karada yaşayan en hızlı ikinci hayvandır. Amerika’da yaşar.

Kendisini kovalayan yırtıcılardan kaçabilmek için saatte yaklaşık 91 kilometre hızla koşabiliyor. Bu performansını ise oldukça büyük olan akciğerlerine ve kalbine borçlu.

Bir öküzün hızlı olabileceği aklınıza gelir mi?

Mavi Yaban öküzü, hayvanlar arasında en hızlılar sıralamasında üçüncüdür.

Saatte 80 kilometre hızla koşabiliyorlar. Ancak onları diğerlerinden ayıran nokta, Mavi Yaban Öküzlerinin bu hızı sürü halinde koşabilme yetenekleri. Karşıdan gelen binlerce Yaban Öküzünün önünde kim durabilir. Hem de saatte yaklaşık 80 kilometre hızla geliyorlarsa.

Ya minicik tavşanın hızlı olduğu kimin aklına gelir?

Kahverengi Tavşan, Avrupa ve Batı Asya’da yaşayan kahverengi tavşanlar yaban hayvanlarından ve avcılardan kaçabilmek için yaklaşık 77 kilometre hızla koşabiliyorlar. Avrupalı asilzadeleri dev av partilerinde peşinden koşturan meşhur tavşan işte bu…

Grant Ceylanı ve Thomson Ceylanı da Afrika’nın geniş düzlükleri ve bozkırlarında yaşar. Kendisini tehdit eden yırtıcı hayvanlardan korunabilmek için de yaklaşık 75 kilometre hızla koşabilir.

İşte bu masum ve yırtıcı olmayan hayvanların tek bir savunma sistemi var o da hızlı olabilmek. Allah bu hız kabiliyetini onlara vererek, kâinatta bir denge sağlamıştır.