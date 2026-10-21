Ayranı içirdiler ayrı düşürdüler

AKMHP koalisyonunun barosu olarak da bilinen Ankara 2 Nolu Barosunun Başkanı Gökhan Ağdemir, resmî kanal BENGÜTÜRK TV’de şunları söylemişti:

“Yaklaşık bizim iki senelik çalışma dönemimizde 70 tane Baro üyesi avukat arkadaşımızı hâkim savcı yaptık. Referans olduk, Bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da Bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımızı refere ederek onların istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk.”

Daldan dala kuş kondurma operasyonlarının itirafının yayılmasının 2. Nolu adliye yargısı eliyle her nedense(!) yeterince engellenememesi, “bu baro başarısız, kendi derdini bile çözemiyor” eleştirilerine sebep oldu. (Burada gülücük emojisi var sayınız.)

Elbette haksız ve yersiz(!) eleştiriler ve akın akın gelen fırçalar üzerine Gökhan Ağdemir, yerinde(!) bir açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu ve böylece “tekten seçmeli seçim”le seçilecek yeni başkanın Murat Can Doğan olacağı da belli oldu. (Ama Ağdemir Baro Başkanlığından istifa etmedi. Zira bazı yarım işleri bitirmesi gerekiyordu!).

Açıklamasında “bazı ifadelerin, konuşmanın bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığı”ndan söz ettiğinden, bağlamına tam oturtmak(!) üzere, sizin için, videoyu dinledik ve metne döktük. Dedikleri ayyyynen yukarıdakiler.

Açıklaması da şöyle:

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Şahsım üzerinden bir takım muhalif çevrelerce kurumumuza yönelik siyasi bir tartışma yürütülmesini kabul etmem mümkün değildir.

Bununla birlikte, kişisel haklılık iddiasının, temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. (...) Avukatlık mesleğinin onuru, etik değerleri ve ahlaki sorumluluğu; kişisel beklentilerinden ve bazı çevrelerin siyasî hesaplarından daha büyüktür. (...)

Kamu görevi ve yargı mensupluğuna ilişkin süreçlerde liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerinin korunması gerektiği yönündeki inancım da sonsuzdur. Bu ilkelerin tartışıldığı bir ortamda, şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonunun baromuzun geleceğine zarar vermesine izin vermemek de yine benim sorumluluğumdur.

Bu nedenle, (...) Baromuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin daha fazla ucuz siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.

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Açıklama muhteşem. Özeti şu: Ben hata yapmadım. Eleştirenler “yanlış adamlar”.

Zira “Yapmamam gerekenleri yaptım, özür dilerim” demiyor.

Hatta açıklamada, konuyu gündeme getirenlere kızmakla yetinmiyor, “ucuz siyaset malzemesi haline getirdiklerini” söyleyip azarlamaya çalışıyor.

Tam bir avukat!

Cumhuriyet Gazetesi, konuyla ilgili haberine, Gökhan Ağdemir’in AKMHP koalisyon başkanı Erdoğan ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı da koymuş. (Fotoğrafta arkadaki aynadan Ağdemir’in ense tıraşı da görünüyor!):

Rakibi Murat Can Doğan’ın Hürriyet’e açıklaması ise ondan da vahim:

“Söz konusu açıklamalar, mevcut başkanın kendini güçlü göstermek amacıyla yaptığı haddi aşan beyanlardır. Kamuoyuna yansıyan ifadeler çok büyük bir saçmalıktır ve sadece ‘güçlü başkan’ algısı [oluşturmaya] çalışmaktan ibarettir.”

Bir baro yönetiminin, kendi üyesi durumundaki avukatlardan hâkim-savcı olmak isteyenlere referans olması ne anlama gelir?

“Hâkim savcı seçiminde referans öteden beri var zaten” deyip geçemeyiz. Tek parti dönemindeyiz.

Son iki senede hâkim savcı yardımcısı sınavını kazanıp referansla göreve başlayan bu yetmiş kişinin kimliğinin bilinmesi, Fon vurgunundaki vurguncuların isimlerinin bilinmesinden bile daha önemli. Adalet bu. Şaka da değil para da değil.

Peki bu baro bölme işinde ne oldu da neticesi böyle vahim oldu?

Cevap başlıkta.

Not: Başlıktaki ayran “meyhane ayranı”dır, azıcık da içse, merd-i kıptiye, sirkatini şecaat diye söyletir!

