Ülkenin genel durumunun ve gidişatının, tek adam rejimiyle her alanda tırmanan kronik kriz ve problemlerin, bunlara karşı çözüm arayışlarının, 6’lı masa ve Millet İttifakı çalışmalarının değerlendirildiği derinlikli bir sohbetten çıkan sonuç, şöyle bir teklif olarak bize iletildi:

“6’lı masanın adı Demokrasi İttifakı olmalı.”

2018 seçimi öncesinde CHP, İyi Parti, DP ve SP arasında kurulan Millet İttifakı, iktidarın bütün engelleme ve sabote etme çabalarına rağmen önemli bir başarıya imza attı. Bu ittifak sayesinde İyi Parti Mecliste grup kurdu, DP ve SP Mecliste temsil imkânı buldu.

Aynı başarı 2019 yerel seçimlerinde daha ileri boyutlara taşındı; İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri bu ittifakla kazanıldı.

Gelinen noktada Millet İttifakı, parlamenter sisteme dönüş hedefiyle ve AKP’den ayrılan kadrolarca kurulan DEVA ve Gelecek Partilerinin katılımıyla yoluna devam ediyor.

Evvelce de ifade ettiğimiz gibi, gerçi bu iki parti henüz seçim ittifakı anlamında Millet İttifakına dahil olmuş değiller, ama 6’lı masaya katılmaları onları da bir şekilde bu ittifakın üyeleri konumuna getiriyor. Ki, işin mantığı da kaçınılmaz olarak bunu gerektiriyor.

İşte bu noktada, yukarıda aktarılan teklifin gündeme alınarak değerlendirilmesi lâzım.

Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürme hedefiyle kurulan 6’lı masanın Demokrasi İttifakı adıyla yola devam etmesi, hem yapılmak istenenle tutarlılık arz eder; hem de hitap alanını genişleterek adalet ve hürriyet mücadelesinin çok daha geniş bir alan ve zeminde yürütülmesine büyük katkısı olur.

Böyle bir isim, tek adam rejimi kaynaklı hukuksuz ve keyfî uygulamalardan bunalan ve demokratik bir çıkış yolu arayan kitlelere daha kolay ve doğrudan ulaşılmasını sağlar.

Şu aşamada daha büyük bir ihtiyaç haline gelen “doğrudan halka dokunacak etkili ve güçlü mesajlar”ın verilmesi de, böyle bir isimle çok daha rahat ve mümkün hale gelir.

Bize ulaşan teklifi 6’lı masa liderlerine, bilhassa bu gerekçelere dayanan önemini vurgulayarak iletiyor ve 3 Temmuz buluşmasının gündemine bu konunun da dahil edilip olumlu bir sonuca bağlanmasını diliyoruz.

Evet, Türkiye’nin ihtiyacı âcil, güçlü, samimi ve geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı...