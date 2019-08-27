"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

“Adalet” nalıncı keseri mi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Ağustos 2019, Salı
17 yıllık AKP iktidarının geldiği noktada demokrasinin, adaletin, hukukun, yargı bağımsızlığının, hak ve hürriyetlerin, basın özgürlüğünün vaziyetini gösteren düşündürücü örneklerden biri de haber sitesi diken-com.tr’nin haberinde.

Özeti gazetemizde de çıkan (8.8.19) Kemal Göktaş imzalı habere göre,  Adalet Bakanlığı bazı iktidar gazetelerinin haberlerinde kişilik haklarının ihlâl edildiği şikâyetiyle açılan davalardaki mahkûmiyetleri bozdurmuş.

Bakanlık bunu Sabah, Takvim, Star gibi iktidar yanlısı gazeteler aleyhine çıkan kesinleşmiş kararları ‘kanun yararına bozma’ talebiyle Yargıtay’a taşımak suretiyle yapmış.

(Detaylar için bkz: www.diken.com.tr/adalet-bakanligi-yandas-basina-calisiyor-aleyhte-kararlari-yargitaya-tasiyor/)

“Kanun yararına bozma’,” ceza yargılamasında olağanüstü bir yol olarak biliniyor ve kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay’da bozulmasını sağlamak için başvuruluyor.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre bu yola hâkim veya mahkeme tarafından verilmiş ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş olan karar veya hükümlere karşı Adalet Bakanlığı başvurabiliyor. 

Ve Yargıtay dairesinin vereceği karara karşı yerel mahkemenin direnme hakkı yok.

Burada sorgulanması gereken hususlardan biri, Bakanlığın yetkisinin o yayınlarla kişilik hakları ihlal edilenleri değil, iktidar yanlısı gazeteleri korumak için kullanılması.

Şu âna kadar yalanlandığını duymadığımız bu haber bize aynı gazetelerin ve benzerlerinin Yeni Asya hakkındaki iftira ve hakaret içerikli yayınları için savcılıklara yaptığımız başvuruların epeycesinde verilen “Basın özgürlüğü var” gerekçeli takipsizlik kararlarıyla, birilerini rahatsız eden yazı ve haberlerimize getirilen erişim engellerini hatırlattı. 

Ve bunlar, Avukatımız Mustafa Özbek’in elinde klasörler dolduracak sayıya erişti. 

Sözü getirmek istediğimiz yer şurası:

Biz de basınız, ama Bakanlığın bizim için bir girişimde bulunma ihtiyacı duymaması, “Özgürlük anlayışınız nalıncı keseri gibi hep iktidar medyasına mı işliyor?” diye sorduran yeni bir çifte standart örneği oluşturuyor. 

Son dönemde anormal sürecin ârızalarından arınma işaretleri vermeye başlayan Bakanlık, umarız, bu yanlışı da artık bitirir.

Okunma Sayısı: 385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açıklama bekliyoruz

    İsrailli bakandan Türkiye'ye karşı önlem paketi

    Hüseyin Avni Sipahi'den Davutoğlu hakkında suç duyurusu

    Han: Pakistan, Keşmir halkını son nefesine kadar destekleyecek

    İran, Macron'un müzakere önerisini reddetti

    BM'den Orta Doğu ülkelerine uyarı

    ABD: Türkiye Mart 2020'ye kadar F-35 için parça üretecek

    Ukrayna krizi çözülmeden Rusya G7'ye dönemeyecek

    İran ve ABD arasındaki buzlar eriyor mu?

    Okullarda bağış adı altında alınan kayıt paraları hakkında soruşturma

    Çanakkale'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

    Ekonomi savunmasız durumda

    Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

    'İslâm dünyası ilme dayalı yeni bir uyanış içinde'

    Kadın yolcunun ölümüne sebep olan minibüs şoförü tutuklandı

    Motorin ve benzine zam geldi

    İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil öldü

    G7 ülkelerinden Amazonlar'daki yangının söndürülmesi için 20 milyon avroluk destek

    CHP Akçadağ ilçe binasına silahlı saldırı

    İran Yemen'in kıyılarına 2 savaş gemisi gönderdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Adalet” nalıncı keseri mi?
    Genel

    Açıklama bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Ey TBMM, görevini yap!
    Cevher İLHAN

    Felâketin siyasette istismarı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’ın elini öpen ve hizmet eden bahtiyarlardan: Merhum Şeref Abi
    Faruk ÇAKIR

    Finkelstein’ın gözüyle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İbadet; dünya ve ahiret saadetine vesiledir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.