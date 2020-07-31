Bayramınız mübarek olsun

Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; hayırların celbine, şerlerin def’ine vesile olmasını diliyoruz.

Yeryüzündeki bütün zulüm ve haksızlıkların sona ereceği, masum ve mazlumların felâha erişeceği, Kur’an’ın ebedî saadet müjdesinin huzur arayışı içindeki bütün gönüllerde yerini bulacağı günlere hep birlikte kavuşmayı niyaz ediyoruz. *** Önceki haftasonu Ödemiş-Gölcük'te görüştüğümüz Yönetim Kurulu üyemiz, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, eski DYP Milletvekili Mehmet Özkan'ın anjiyo sonrası ani vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Mekânı Cennet olsun. Not: Bayram sonrası tekrar buluşmak dileğiyle.

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