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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Bayramınız mübarek olsun

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Temmuz 2020, Cuma
Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; hayırların celbine, şerlerin def’ine vesile olmasını diliyoruz.

Yeryüzündeki bütün zulüm ve haksızlıkların sona ereceği, masum ve mazlumların felâha erişeceği, Kur’an’ın ebedî saadet müjdesinin huzur arayışı içindeki bütün gönüllerde yerini bulacağı günlere hep birlikte kavuşmayı niyaz ediyoruz. 

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Önceki haftasonu Ödemiş-Gölcük'te görüştüğümüz Yönetim Kurulu üyemiz, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, eski DYP Milletvekili Mehmet Özkan'ın anjiyo sonrası ani vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Mekânı Cennet olsun.

Not: Bayram sonrası tekrar buluşmak dileğiyle.

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  • i güngör

    31.7.2020 14:18:49

    Yeryüzündeki ulkemizdeki ve islam alemindeki bütün zulüm ve haksızlıkların sona ereceği, masum ve mazlumların felâha erişeceği, Kur’an’ın ebedî saadet müjdesinin huzur arayışı içindeki bütün gönüllerde yerini bulacağı günlere hep birlikte kavuşmayı niyaz ediyoruz. AYNEN INSAALLAH

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