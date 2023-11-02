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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

BOP duruşu

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Kasım 2023, Perşembe 00:33
SP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın, Gazze’deki İsrail vahşeti karşısında iktidarın tavrını eleştiren sözleri:

“Gazze’ye düşecek tek bir bombayı engelleyemiyorsanız, en azından birkaç İslam ülkesinin liderini bir araya getirip somut birkaç adımın atılmasına vesile olamıyorsanız, büyükelçimizi İsrail’den geri çekemiyorsanız, ABD ve İngiltere’nin İsrail’e karşı gösterdiği fiilî hassasiyetin binde birini gösteremiyorsanız... İktidar olduğunuzu nerenizden anlayacağız? Manavgat’tan giden suyu kestiniz mi? Türkiye’den İsrail’e giden petrol tankerlerini durdurdunuz mu?”

Aydın’ın, konuyu BOP ekseninde değerlendiren ifadeleri de son derece önemliydi:

“ABD ve İsrail dün nerede duruyorsa bugün de aynı yerde duruyor; dahası siz dün nerede duruyorsanız, bugün de aynı noktada duruyorsunuz. 2003’te ABD Irak’ta 1,5 milyon Müslümanı katlederken de aynı yerde durdunuz. Yüzlerce cami, onlarca hastane, binlerce tarihî miras tarumar edilirken de hep aynı yerde durdunuz ve İsrail’in güvenliğini sağlayan bu duruşun ödülünü de aldınız. Libya’da aynı yerde durdunuz, Suriye’de aynı yerde durdunuz, İsrail’in etrafını gül bahçesine çevirdiniz.

“Irak tezkeresi buraya geldi, 1 Mart’ta reddedildi üç milletvekiliyle. 20 Mart’ta tekrar geldi, beş saat sonra İncirlik’ten uçaklar kalktı, 4900 sorti Irak’ın tepesine indi. Ebu Gureyb’in çığlıkları hâlâ maşerî vicdanı çınlatmaktadır.

“Suriye’de de 600 bin insan öldü Türkiye’nin yanlış politikası yüzünden.

“2023 seçimlerinin sonuçlarını sadece muhalefetin ve iktidarın yaptıkları ettikleriyle değil, bugün yaşananlarla okumak gerekiyor. Çünkü BOP’un devam etmesi, büyük İsrail projesinin devam etmesi, 22 ülkenin sınırlarının değişmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’ye büyük bir rol verildi, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef, 23 yıldır adım adım bölgemizi güvensiz hâle getirecek politikaların içinde yer aldı. Eğer Irak, Suriye, Libya bu haldeyse dönüp geriye bakın. İşte, üstün cesaret madalyasını hak eden ve 23 yıldır ısrarla sürdürülen bu duruşun adı BOP duruşudur. Ancak üstün bir cesaret göstermiş olmanız gerekiyor ki, bu madalyayı alabilesiniz.”

AKP’li vekillerin asabi tepkileri ve sataşmaları eşliğinde söylenen bu sözler, AKP iktidarının 23 yıllık Ortadoğu politikasını özetliyor.

Ve eşbaşkanın da katkılarıyla gelinen nokta ortada. Dağılmış ve istikrarsız bir Irak, iç savaşla perişan edilen Suriye ve Libya, Filistin’in ve Arap dünyasının bölünmüşlüğünden de cür’et ve cesaret alarak Gazze’de yaptığı katliamı vahşet boyutuna taşıyan bir İsrail ve bütün bu olup bitenleri seyreden bir Türkiye... 

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