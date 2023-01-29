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29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Emziren anneler, günahsız bebeler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Ocak 2023, Pazar
Geçen hafta Adana Kitap Fuarının mescidinde kıldığımız Cuma namazından sonra, Türkiye’deki bütün camilerde olduğu gibi yağmur ve kar duası yapıldı.

Bu hafta da Fatih’teki Yavuz Selim Camiinde namazdan önceki vaazın bitiminde hoca aynı dua metnini bir defa daha tekrarladı.

Duadan bazı cümleleri aktaralım:

“Allah’ım! Bize kar ve yağmur ver.

“Allah’ım! Bize kar ve yağmur ver.

“Allah’ım! Bize kar ve yağmur ver.

“Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver; bizleri ümidini kesenlerden eyleme Yâ Rabbî!

“Yâ Rabbel-âlemin! Senden birşey istemeye yüzümüz yok, ama pîr-i fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah’ım. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Yâ Rabbî!”

Camilerde aynı dua yine kuraklığın hüküm sürdüğü geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.

Ve biz o zaman yaptığımız gibi bu defa da sosyal medyada şöyle bir paylaşım yaptık:

“Cuma namazından sonra yapılan duada ‘pîr-i fâniler, beli bükülmüş dedeler ve nineler, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine’ Rabbimizden kar ve yağmur istedik. Nice beli bükülmüş hasta dede ve nine ve nice emziren anne ve günahsız bebe hâlâ zindanlarda süründürülüyorken!”

Ne yazık ki, kuraklık endişesinin giderek büyüdüğü ve bu yüzden bütün camilerinde bu duanın yapıldığı ülkemizdeki cezaevlerinde hâlâ çok sayıda ihtiyar, hasta, anne ve bebek var. İçinden geçtiğimiz ve hâlâ bitmeyen süreçte nice insan tabutta tahliye edildi.

Halihazırda da sayısı binleri bulan bakıma muhtaç hasta ve yaşlıların, yapılan onca ikaz ve çağrıya rağmen bırakılmayarak, göz göre göre aynı akıbete gittiği acı bir tablo var.

Keza annelerinin yanında yüzlerce bebek, demir parmaklıkların arkasında büyüyor.

Bir de Yusuf Kerim gibi ağır hasta olup, tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu annesine kavuşmasına izin verilmeyenler var.

Ve böyle bir tabloda “beli bükülmüş dedeler ve nineler, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine” kar ve yağmur istiyoruz!!!

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