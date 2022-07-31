Hak neşvünema bulacak

Üstad, 31 Mart darbesinden sonra yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfî mahkemesindeki müdafaasının sonunda şöyle diyordu:

“Millet uyanmış, mugalâta [demagoji] ve cerbezeyle iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telakkî olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye [kamuoyu] ile o aldatma ve mugalâtalar dağılacak, hakikat meydana çıkacaktır inşaallah.”

Üstadın o zaman gerek darbe sürecinde, gerek sonrasında zihinleri karıştırmak ve yanıltmak için yapılan propagandaların ve doğruların içine katılarak enjekte edilen yanlışların kamuoyunda yol açtığı yanılgılar için ifade ettiği bu tesbit, bugün de geçerli.

İşaratü’l-İ’caz’daki Nübüvvet bahsinden şu cümleler bu manayı tamamlıyor: “Tehditler, korkular ve hilelerle efkâr-ı ammeyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur; fakat tesiri cüz’îdir, sathîdir, muvakkat olur. Muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir.”

Ve Üstad konuyu şöyle bağlıyor: “Hak neşvünema bulacaktır [filizlenip dal budak salacaktır]—eğer çendan [her ne kadar] toprakta gizlense... Ve taraftar ve mültezimleri [kararlı takipçileri] muzaffer olacaklardır [zafere ulaşacaklardır]—eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...”

Bunları hep birlikte düşündüğümüz zaman, ufkumuz açılıyor; kasvetli ve kara bulutların ortalığı kaplamış gibi göründüğü en zor zamanlarda dahi ümitsizlik ve karamsarlığa yer olmadığının mesajını veriyor. Burada çok önemli olan husus, sabır, hakta sebat ve metanet. Üstadın dediği gibi, “Sabrın mükâfatı zaferdir. Sebatın mükâfatı galebedir.”

Bu imtihanın bir kez daha şiddetlendiği günlerden geçerken, Üstadın bize ışık tutup yol gösteren şu ifadelerini tekrar dikkatle okuyup hayatımıza yansıtmaya çalışalım:

“Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar, hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet, itidal-i dem [soğukkanlılık] ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.”

Evet, çıkış yolu bunlarda: Sabır, sebat, metanet, soğukkanlılık ve fedakârlık... Bunlar da ancak 4 elifi 1111 kuvvetine ulaştıran bir tesanüdün ortaya çıkardığı ihlâslı bir şahs-ı manevîye dayanıp yaslanmakla ve o havuz içinde erimekle mümkün olacak manalar.

Hakkıyla anlamak ve yaşamak duasıyla.

