"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Hayalet vesayeti

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Kasım 2020, Salı
OHAL KHK’larından biriyle üniversitedeki görevinden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, milletvekili seçilmeden önce söylediği “KHK’ları MİT hazırlıyor” sözü, yaşadığımız süreçteki istihbarat vesayetinin yasamaya bakan yönünü vurgulayan çok önemli ve çarpıcı bir tesbitti.

Bu söz üzerine şunları yazmıştık:

“Kurulan sistemin çok önemli ve tamamlayıcı bir ayağı da, yine istihbarat kaynaklı manipülasyonların aracı olma işleviyle yapılandırılan ve şekillendirilen medya. Gerek devletin bütün erkleri ve kurumları, gerek iktidarıyla ve muhalefetiyle siyasetin tamamı, gerekse sivil toplum, kontrollü ve güdümlü bir medya üzerinden gerçekleştirilen algı operasyonlarıyla yönlendiriliyor. Gazeteler istihbarat bültenleri gibi çıkarken, televizyon kanallarına bunların görüntülü versiyonları olarak iş gördürülüyor. Sosyal medyada ise kadrolu ve maaşlı troller kullanılarak operasyon çekiliyor.”  (13.1.18)

Muhalif medyaya yapılan baskılar da aynı mekanizmada iş gören “meçhul” çetelerin marifeti; hâkim ve savcılar üzerinde estirilen terör de. Nitekim kritik soruşturma ve davaları yakın markaj altında tutmak için Sarayda özel bir ekibin yuvalandığı ifade ediliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Görünmeden yetki ve etki kullanan bir sürü insan var. Bugünkü bakanlarımız için üzülüyorum aslında. Sorumluluk üstlerinde, ancak kendi alanlarında etki ve yetki kullanan insanlar var. Bunlar adını sanını toplumun bilmediği, sadece ilgililerin bildiği insanlar” sözleri işin ayrı bir boyutuna işaret ediyor.

Pusulaların gittiğini, telefonların açıldığını söyleyen Babacan, “Bu külliyeden gelen bir mesajdır havası oluşabiliyor” derken, Cumhurbaşkanından bir talimat gitmediğinde dahi bu insanların oluşan atmosfer sayesinde kişisel menfaat sağlayabildiğini belirterek, “Devlet sistemi tamamen çökmüş durumda. 84 milyonluk bir ülkenin böyle bir zihniyetle yönetilmesi artık mümkün değil” diyor.

Erdoğan da zaman zaman “Benim adımı kullananlar var” diye yakınmamış mıydı?

“Bütün vesayetleri kaldırdık” diyerek gelinen noktada tek adam rejimi ülkeyi “esrarengiz hayaletler”in vesayetine sokmuş vaziyette.

Türkiye demokratik hukuk devleti kriterlerine artık dönmeli ki, bu garabet sona ersin.

Okunma Sayısı: 580
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler de sistemin mağduru

    Şok oldum

    İzmir'de suya yüzde 15'lik zam kararı

    AB'den Joe Biden'a davet

    Bülent Arınç: Ben başkaları gibi Twitter'dan Instagram'dan istifa etmem

    Türkiye'de 6 bin 713 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Negatif testler tekrarlanmalı

    Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    AB'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü' uyarısı

    BM raporu: Japonya Ghosn'a tazminat ödemeli

    'Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç'

    'Aşı ülkelerin ekonomik durumlarına göre fiyatlandırılmalı'

    Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan müdahaleye kınama

    İsrail'den bir heyet Sudan'a gitti

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısına çıktı

    ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştirecek

    Kapanan işletme ve şirketler arttı

    Halk, hukuk devleti istiyor

    Arınç olayı AKP’yi sarsar

    Üçüncü dalga uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayalet vesayeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku belâsı seferberliği
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’nın yalancı çobanı
    Faruk ÇAKIR

    Çıkış yolu hak, hukuk, adalet
    Genel

    Öğretmenler de sistemin mağduru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Muhalefetin “ortak hareket” zaafı
    Süleyman KÖSMENE

    Kalın cehalet perdelerini kim yırtacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şey hava molekülünde saklı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.