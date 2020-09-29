"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Hukuktan bir kez taviz verilince...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Eylül 2020, Salı
Türkiye’nin, bağlayıcılığını kabul ve kararlarına uymayı devlet olarak taahhüt ettiği AYM ve AİHM için İçişleri Bakanının kullandığı son ifadeler, hem hukuktan, hem de içinden geldiği, her hal ve şartta hukuk ve adalete bağlılığı esas alan demokrat kökenden ne kadar uzaklaştığının yeni örnekleri.

AYM’yi “AİHM’in şubesi” olarak niteleyen ve ithamlarını “Batıcılık” şablonuna oturtmaya çalışan Soylu, Türkiye’nin, anayasa üstü bir hukuk normu olarak kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (m. 46) AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu bilmiyor mu?

Buradaki mesele “Batıcılık” değil; bizim kültür ve inancımızın da gereği olup AB’nin geliştirdiği evrensel hukuk ve adalet kriterleri.

Sırtımızı dönüp bunlardan uzaklaştıkça ne hale geldiğimizi, yaşananlar açıkça gösteriyor. Ama unutulmasın ki, işin bu hale gelmesine dahli olanlar dahil, hukuk herkese lâzım.

Burada, geçen Temmuz’da bir hâkimle ilgili olarak AİHM’in verdiği bir kararı tanımayan AYM’ye de bir çift lâf etmek gerekiyor: 15-20 Temmuz sürecinde MGK’ya boyun eğip hukuktan taviz veren AYM, bu tavrıyla İsa’ya da, Musa’ya da yaranamama durumuna düştü...

Hukuk zemininde baştan sağlam durabilse ve meselâ OHAL KHK’larına karşı tavır alabilse idi, gelişmeler çok daha farklı olabilirdi.

Sonuçta AİHM’i dinlemeyen AYM, hukuksuz uygulamaları için zaten bahane arayan iktidar siyasetinin, AYM kararlarına da uymama cesaretini arttırıyor ve son Kobani operasyonu böyle bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Ayhan Bilgen ve Altan Tan 3 yıl önce aynı gerekçeyle tutuklandığında AYM’nin“Deliller yetersiz, tutuklanmaları hak ihlâli” diye verdiği tazminat kararları yok sayılıp çiğnenerek...

Sakalı bir sefer kaptırmayagör; arkası çorap söküğü gibi geliyor ve bu gidiş bir an evvel frenlenip tersine çevrilmedikçe giderek daha da ağırlaşan bir hukuk enkazı ortaya çıkıyor.

Yargıtay’ın Şahin Alpay ve Ali Bulaç’a “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla verilen cezaları nihayet bozup—Bahçeli’nin Haziran’da “Niye hâlâ içeride?” diye sorduğu—Mümtaz’er Türköne’yi 4 yıl 2 ay sonra tahliye ettiği günlerde yapılan avukat ve Kobani gözaltıları bu enkazı daha da vahimleştirirken Kobani operasyonu öncesindeki Saray fotosu işin tuzu biberi oluyor.

Terazinin ayarı bir kez bozulmaya görsün...

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın, sağlık sistemini eziyor

    Yoksulun enflasyonu % 31 oldu

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'

    TBMM'den Ermenistan'a ortak kınama

    Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

    Toplam vaka sayısı 33 milyon 310 bini geçti

    İstanbul'da 'kademeli mesai'nin ilk günü

    Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesine ilişkin yeni kararlar

    Azerbaycan: Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz

    AGİT’ten ateşkes çağrısı

    AYM eski Raportörü Prof. Dr. Can: Hukuku tanımamak keyfîliktir

    Koca'dan bir 'izolasyon' hatırlatması daha

    Doktorlar psikolojik olarak çok yıprandı

    Günlük 4 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Faiz belâsı canavarlaştı

    “Gençliğimizi kaybediyoruz”

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ediyor

    Küresel salgında son durum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuktan bir kez taviz verilince...
    Ahmet BATTAL

    İktidarın akıl hocaları
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fotoğrafik hafızası
    Orhan GÜLER

    “Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür!”
    Osman ZENGİN

    İbrahim Ulu’ya rahmetler...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Zerreden kürrelere
    Faruk ÇAKIR

    Barış daha iyidir
    Muhammet ÖRTLEK

    HAMAS ve El-Fetih görüşmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.