Kurban Bayramınız mübarek olsun

Bayramınızı tebrik ediyor; hayırların celbine, şerlerin def’ine vesile olmasını diliyoruz.
Bu mübarek günlerde, mukaddes beldelerde hac farizasını ifa etmekte olan mü’minlerle birlikte, yeryüzündeki bütün zulüm ve haksızlıkların sona ereceği, masum ve mazlumların felâha erişeceği, Kur’an’ın ebedî saadet müjdesinin huzur arayışı içindeki bütün gönüllerde yerini bulacağı günlere hep birlikte kavuşmayı niyaz ediyoruz.
K.G.
Not: Yazılara bayram haftası boyunca ara vereceğiz. Tekrar buluşmak dileğiyle.