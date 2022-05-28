"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Saray keyfîliğine hukukun cevabı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Mayıs 2022, Cumartesi
Yeni Asya olarak bu süreçte maruz bırakıldığımız hukuksuzluklardan biri, müktesep hak niteliğini kazanmış olan sürekli kartlar dahil, basın kartlarımızın dört senedir yenilenmemiş olması.

Yeni Asya mensuplarının tamamı bu durumda. Ne önceki kartlar yenileniyor, ne yeni başvurular sonuçlandırılıyor. Sorulduğu zaman her defasında verilen cevapsa aynı:

“Değerlendirme süreci devam ediyor...”

Daha önce benzerine hiç şahit olmadığımız bu keyfîlik karşısında son bir deneme olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 21.12.20’de bir başvuru daha yaptık.

Ondan da sonuç çıkmayınca dava açtık.

Başkanlığın bu davada mahkemeye verdiği savunmalardaki çelişkileri yazı ve yayınlarımızda işledik. Bilhassa 28 Şubat dönemindeki bir yazımızdan dolayı DGM’nin verdiği, ama bilâhare ağır ceza mahkemesi tarafından bir anlamda kaldırılıp adlî sicilimizden silinen mahkûmiyetin “kart yenilememe gerekçesi” olarak gösterildiğine dikkat çektik.

Böyle bir gerekçenin ortaya konulmasını, 28 Şubatçı zihniyetin Sarayda yuvalandığını ispatlayan bir delil olarak değerlendirdik.

Gelinen noktada, davaya bakan Ankara 6. İdare Mahkemesi kararını verdi. Oybirliğiyle verilen kararda şu iki hususun altı çizildi:

* “Davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak, aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

* “Davalı idarece davacının aldığı bir mahkûmiyet hükmü nedeniyle basın kartı taşıma hakkını yitirdiği belirtilmiş ise de, davacının 2002’de İstanbul 3. DGM’ce mahkûmiyetine karar verildiği, ancak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017’deki kararıyla memnu haklarının iadesine karar verildiği, adlî sicil kaydındaki mahkûmiyetin üzerinden kanunda belirtilen sürelerin geçtiği ve arşivden silinme şartları oluşan bu mahkûmiyetin basın kartı alınmasına engel oluşturamayacağı açıktır.”

Hem “Değerlendiriliyor” savsaklamasını, hem 28 Şubatçı bahaneyi reddeden bu karardan sonra, bakalım Saray ne yapacak?

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya, pirinç ihracatını yasaklayabilir

    Seçim güvenliği komisyonu 4. kez toplandı

    Günlük garanti kara deliğe dönüşüyor

    Atık malzemeleri oyuncaklara dönüştürdüler

    Akile’yi keskin nişancı vurmuş

    Kapananlar artıyor, açılanlar azalıyor

    Asıl adaletsizlik servet dağılımında

    Yeni bir vurgun peşindeler

    Türk-İş: Bu gidişin sonu iyi değil

    Türkiye, Ukrayna tahılı için devrede

    Akaryakıt zamları günlük oldu

    Gram altın 980 lirayı gördü

    Hac için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak

    ABD'den Rusya'ya çağrı: Küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitir

    'Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir'

    50 yılı aşkın süredir İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları aralıksız devam ediyor

    Geçen 29 yıla rağmen dinmeyen acı

    İran'da çöken binada ölü sayısı 22 oldu

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray keyfîliğine hukukun cevabı
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette değil icraatta ittifak
    H. Muharrem OKUR

    İşten atılanlara hediye külliyat
    Cevher İLHAN

    Falso üstüne falso…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” demek kadere itiraz değil mi?
    Faruk ÇAKIR

    Keyfilik bitsin
    Sebahattin YAŞAR

    Gençlerle hasbihal-1
    Mehmet ÇETİN

    Tırtıllar mesaide
    Genel

    Rabbim gençlerimizi asrın fitnelerinden korusun
    Ali HAKKOYMAZ

    Mayıs’a yaslı mısralar [Mayıs fısıltıları]

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.