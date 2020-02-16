Yeni Asya farkı

Yeni Asya 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atıldıktan bu tarafa geçen yarım asır zarfında medya sektöründe neler yaşandı... Kimler geldi, kimler geçti...

1960’ların sonlarında ve 70’lere girilirken, yani Yeni Asya’nın doğduğu dönemde çıkan ve o günün şartlarında yüksek tirajlara ulaşan nice gazete, sonrasındaki 12 Mart fırtınasına dayanamayarak kaybolup gitti.

Dahası büyük sermayeye dayanan, geniş imkânlara sahip holding gazeteleri de ilerleyen yıllarda ya kapandı, ya sahip değiştirdi.

Bu şaşırtıcı gelişmelerin çoğu, 12 Mart’tan çok daha farklı ve kalıcı etkiler ve sonuçlar bırakan 12 Eylül döneminde gerçekleşti.

Bu süreçte çıkan, ama iz bırakmadan kaybolup giden başka denemeler de oldu.

Son dönemin siyasî fırtınalarında sahneden çekilmek veya iktidar gücüne tamamen eklemlenmek durumunda bırakılan medya gruplarının akıbeti, diğer ibretli örnekler.

Çok daha eski tarihlerde çıkmaya başlayıp 70’lerin başında da mevcut olan veya o tarihlerde yeni çıkmaya başlayan gazetelerden halihazırda el ve çizgi değiştirmeksizin ayakta kalabilen sadece birkaç gazete var.

İşte, Yeni Asya’nın bunca yıldır dahilî ve haricî birçok engellemeye, aleyhte propagandaya, bilhassa ihtilâl dönemlerinde daha da şiddetlenen devlet baskılarına ve hiçbir zaman hafiflemeyen ekonomik zorluklara rağmen, çıkış noktasındaki çizgisinden en küçük bir inhirafa meydan vermeden ve hiç tökezlemeden doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümeye devam etmesi ve savunduğu fikirlerin doğruluğunu hadiselere de tasdik ettirerek bugünlere ulaşması, gerçekten her türlü takdirin üzerinde müthiş bir hadise.

Lâfa gelince “Kalemini kır, ama asla satma” sözünü dilinden düşürmeyenlerin sadece kalemlerini değil, bütün değerlerini ve şahsiyetlerini çok ucuza satabildiklerini son derece ibretli örnekleriyle defalarca müşahede ettiğimiz bir sektörde, Yeni Asya’nın ortaya koyduğu bu onurlu tablo Türk ve dünya basın tarihine altın harflerle işlenecektir…

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Bu yazı, 6.11.2000’de, yani yaklaşık 20 yıl önce çıkan bir yazımızın özeti. İkinci 50 yılımıza girmeye sayılı günler kala, tavizsiz istikrar çizgimizi bir kez daha vurgulamak adına.

Şükürler olsun.