"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

“Yeni sistemle devlet darmadağın”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ocak 2020, Çarşamba 00:01
THY Yönetim Kurulu eski Başkanı Hamdi Topçu yeni sisteme geçildikten sonraki durum için düşündürücü değerlendirmeler yaptı:

“Bunun sonuçları şu anda ölçülebilir değil. Ama gördüğüm kadarıyla devletin önemli kurumları ki bunların gelenekleri 40-50 yılda oluşur. Hepsi darmadağın edildi. Bunların tekrar bir gelenek kazanması çok uzun süre alır. Bunların kendi iç kontrolleri vardı. Meselâ vergi sistemine baktığımızda kurumsal bir yapı yok şu anda. İnanılmaz bir dağınıklık var. Devletin diğer kurumları da aynı şekilde.”

Topçu’nun Kemal Öztürk’e söylediği ve Yeni Asya’ya da haber olan (17.1.20) bu sözleri, iktidarın her fırsatta “büyük demokrasi hamlesi” olarak nitelediği sistemin devlette meydana getirdiği sonuçların bir yönünü anlatıyor.

Nihat Ömeroğlu’nun yeni sistemdeki kusurlarla ilgili olarak sıraladığı tesbitler, bunların sistem içinden tasdik ve ikrarı niteliğinde:

Yetki ve görev sınırlarının belirsizliği ve birbirine karışması; sağlıklı bir koordinasyonun sağlanamaması; çelişkili kararlar; atama ve yükselme kriterlerinin objektif olmaması; bazı kamu görevlilerinin usulsüz çıkar sağlamaları; kayırmacılık; fazla harcamalar ve israf...

Yine Topçu’nun “Bugün aynı parti içinde bakanlıklar değişiyor, bir önceki bakanın bütün bürokratları yok sayılıyor. Halbuki aynı parti” eleştirisi de çok çarpıcı ve düşündürücü.

İktidarın “eski Türkiye” olarak isimlendirip bütün olumsuzluklardan sorumlu tuttuğu önceki dönemlerde en çok eleştiri alan yanlışlardan biri bazı partilerin iktidara geldikten sonra yaptıkları partizanca uygulamalardı.

Devlet kadrolarında gerçekleştirdikleri kıyım ve tasfiyelerle hem ehliyet, liyakat ve tarafsızlık esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin zarar görmesine, hem de çok yönlü mağduriyetlere yol açmışlardı.

Bu durum, AKP iktidarında daha da ileri ve ciddî boyutlar kazanarak devam etti. Ve gelinen noktada iş partizanlığın da ötesine taşınarak “ekipzanlık” noktasına dayandırıldı.

Görünen o ki, yeni sistemle 30’ların “parti devleti”ne benzer bir modele geçilirken, bununla kalınmayıp, parti içi gruplardan Saray ekibinin öne çıktığı, diğerlerinin ise dışlanıp tasfiye edildiği bir kadro düzeni kurulmuş.

Böyle bir düzende devletin darmadağın olmasından daha “normal” (!) ne olabilir ki?!!

Okunma Sayısı: 415
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatmayla dindar nesil olmaz

    Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması

    Tedaviye annesiz gitti

    Diplomasiye dönülmeli

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te

    Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

    Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Irak'ta ölen gösterici sayısı 6'ya yükseldi

    'İşsiz sayısı 2,5 milyon artacak'

    İsrail, Filistinlilere imar izni vermiyor!

    "500'e yakın husumeti sonlandırdı"

    Muric, PFDK'ya sevk edildi

    Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek

    İsveç, 27 bin Suriyeliye vatandaşlık verdi

    YSK Başkanı: Türkiye'de seçimler zor geçiyor

    İdlib'de ateşkese rağmen acılar dinmiyor

    'Rejim İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalışıyor'

    Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğu doğrulandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni sistemle devlet darmadağın”
    Genel

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırıllması…
    Zafer AKINCI

    Mazlum nasıl korunur?
    Genel

    Tedaviye annesiz gitti
    Genel

    Dayatmayla dindar nesil olmaz
    Mustafa ORAL

    “Başımıza devlet kuşu kondu”
    Genel

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.