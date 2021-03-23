Bediüzzaman’la yaşamak

Hayatımızı eserleriyle güzelleştiren Aziz Üstad! Onu okumak, onu dinlemek...

Bediüzzaman’a gönül verenler, eminim onu bütün kalpleriyle hissediyor. Hiç görmeden sevebilmek. Asıl sevgi de bu değil mi? Onunla Kur’ân talebeliği yolunda dâvâ arkadaşı olabilmek. En azından buna murad etmek. İnsanın dünyasını aydınlatıyor hakikaten.

O değil mi Nurlar’ı öne süren. “Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez, benimle görüşmek isteyen Risale-i Nur okusun” diyen? İşte hakikî talebelik bu olsa gerek. Zora talip olabilmek. Ahirette inşaallah buluşacağımız günü beklemek. Bediüzzaman’ın talebelerine de o yakışırdı. Onu görenler, hizmet edenler olmuş. Asıl kavuşma, asıl buluşma ahirete kaldı. Ve yapraklar birer birer döküldü. Halen de dökülmeye devam ediyor. Üstad ve ona gönül veren dâvâ arkadaşlarımızdan ağabeylerimiz, ablalarımız da ahirete göç ediyor.

O da bizlere görmeden inanmıştı. Gelecek nesli ati için ümitler vermiş, yol göstermişti. “Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır.” Bu müjdeler, yerini bulacak Üstadım. Allah’ın izniyle Nur’un Talebeleri Hakk’ın yolunu bırakmayacak.

Bediüzzaman, iman hizmetinde her şeyini feda etmiş, ölümü gülerek karşılamıştır. “Elbette ölüm gelse, ‘Baş üstüne geldin’ demek gerektir. Hem, madem Nur şakirtlerinden çokları hem malını, hem istirahatini, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını Nur’un hizmetinde feda ediyorlar. Sen, ey nefsim; neden fedakârlıkta en geri kalmak istersin?”

Ve başkalarının imanını kurtarmak için ölümü göze almıştır. Feragat, fazilet, ihlâs sahibi talebeler yetiştirmiş, iman ve Kur’ân dâvâsını talebelerine devretmiştir. “Felillâhilhamd, hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede Cenâb-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki, vefatımla, o hizmet, bir merkezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapılacak. Benim dilim ölümle susturulsa, pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar, o hizmeti idame ederler. Hattâ diyebilirim: Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Öyle de, mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum.”

Ölümünün hayatından ziyade hizmet edeceğini bildirmiş, bizlere büyük vazifeler vermiştir. Bediüzzaman bugün yaşıyor olsaydı, hangi birimiz onu görmeye koşarak gitmezdik?

Ama Üstad ne diyor, “Risale-i Nur’u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır.” Hiçbir zaman şahsını öne sürmüyor. O zaman arkasında kalan onca talebelerine de, sadâkat ve kanaat ile çalışmak düşüyor. Üstadımız, milyonların gönlünde yaşamaktadır. Hayatı ve eserleriyle ciltlerce eserlere konu olacak bu büyük kahramanı, kelimelerimizle anlatmak çok zor. Lâkin kalemimize dökülenlerle, yüreklere bir nebze olsun su serpmek de gerekiyor. Bediüzzaman’ı ve dâvâsını okuyacağız, yaşayacağız ki hakikatler hiç sönmesin.