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8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yeni döneme Bismillah

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
08 Eylül 2021, Çarşamba
Her hayrın başı Bismillah ile söze başlayalım. Besmelenin bitmez, tükenmez kuvvetine sığınarak ümidimizi yeniden tazeleyelim.

Yeni Eğitim-Öğretim dönemine girerken, Bismillah ile ümitlenmek insana ferah veriyor. Biliyoruz ki Besmelenin sırrıyla nice tohumlar çatlayarak sert olan taşı ve toprağı deliyor. O’nun adıyla bütün engeller kalkıyor. Ve her yaratılmış vazifesini yapıyor. Bizler de her işimizi taşı dahi yumuşatan bu anahtar ile görürsek, açılmaz kapıları sonsuz kudret sahibi Yaratıcının himayesiyle açabilir, huzura kavuşabiliriz. 

Yaklaşık üç dönem online devam eden eğitimin ardından nihayet yüz yüze eğitime geçildi. Az değil kimileri mezun oldu, kimileri sınıf sınıf ilerledi. Bir şekilde dersler verildi. Şimdi ise iyi bir toparlama sürecine ihtiyaç var. İnşaallah yeni dönemde çocukların, gençlerin eğitimleri yaralarımızı saracak şekilde telâfi edici olur. Ülkece yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen güzel bir başlangıç yapabiliriz. Bunu ümit ve temenni ediyoruz. Tabi bunun için her zaman dediğimiz gibi fıtrata uygun bir sistemin getirilmesi gerekiyor. Asrımızın sorunlarına ikna edici çözümler sunan Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’da doğru ve faydalı Eğitimin metodlarını gösteriyor. Bunları, doğru sistemi arayan bütün idarecilerin nazarlarına sunuyoruz.  Eğitimden beklenen sorumluluk, ilgi alanlarını geliştirerek yüksek atılımlar gerçekleştirmektir.  Her yıl üniversitede yeni bölümler açıp, buraları tamamen doldurmak marifet olmuyor. Mesele ehil nesiller yetiştirmek ve onları alanlarında istihdam edebilmek. Ama ne yazık ki, eğitim açısından önemli bir konumda olan öğretmenler halen hak ettikleri yerlere gelemiyorlar. Birçoğu alanından farklı bölümlerde çalışmak durumunda kalabiliyor. Toplumun en saygın mesleklerinden biri olan öğretmenliğe, gerekli itibarı göstermemiz gerekiyor. Bu sağlanmadığı gibi şimdi de malûm sebeplerden dolayı, zorunlu testler istenerek baskı altında bırakılıyor. Haftada iki gün PCR istenmesi öğretmenleri maddî ve manevî açıdan zorluyor. Mecburen aşı olan ya da ücretsiz izinlere ayrılanları duyuyoruz. Bu durum hiçbir sosyal kurumda kabul edilemez. Ayakları yere sağlam basan hür nesiller yetiştirmek istiyorsak,  demokratik ve hür ortamların sağlanması gerekiyor. Kişinin tabiî haklarına saygı duyabildiğimiz zaman toplumsal olarak ilerleme kaydedeceğiz.

Eğitimde fayda getirecek yenilikler için de, sağlam temellere ihtiyaç var. Bunu ancak doğru eğitim metodları geliştirerek sağlayabiliriz. Eğitimin dili, tarzı ve metodları yaratılış kanunlarına uygun bir şekilde inşa edilerek; sevgi, saygı, gayret ve inanç ile bezenmelidir. Bu çerçevede sunulan bir Eğitim,  her an yükselerek, zihinleri kargaşadan arındıracak ve toplumu sevgiyle barıştıracaktır.

Musîbetlerin arttığı şu zamanlarda yeni bir âlemin kapısını aralarken yapılan bu yeni başlangıçların, hayır getirmesini temenni ediyoruz. Besmelenin sırlı hali hepimize ümit olsun. Yeni dönemimiz hayırlı olsun.

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