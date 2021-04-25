Lahanacılar Çeşmesi

İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Tarihte yapılan her eserin bir hikâyesi vardır. Yapılan caminin, hanın, bir evin bile... Öyle de yapılan çeşmelerin de temsil ettiği bir mana, üzerinde durulması gereken hikâyeleri vardır.

Çengelköy’de bulunan bu çeşmenin de tarihte yer tutan bir hikâyesi vardır. Eskiden mızrak, okçuluk, cirit gibi yarışlar olur, padişahlar da bu yarışları desteklerlerdi ve sonunda da destekledikleri takım için anıt yaptırırlardı. Tarihte de ilk derbi Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Merzifon’un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine “lahanacılar”, Amasya’nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise “bamyacılar” denmişti. III. Selim’de Lahanacıları desteklediği için lahana başlı bu çeşmeyi yaptırdı. Daha sonraları da 2 takım arasındaki müsabakalar devam etti.

Semti Süslüyor

1854 yılında yapılan çeşme Kavasbaşı Ahmed Ağa tarafından yapılmıştır. Kesme taştan yapılan meydan çeşmesinin üstünde altı satırlık kitabe yer almaktadır. Lahana şeklinde olan üst kısmı kurşun ile kaplıdır. Pek çok kez restorasyon gören çeşme, yapılan yol çalışmaları sebebiyle zarar görse de halkın tepkileriyle eski haline getirilmiştir. Suyu akmayan çeşme Çengelköy semtini süsleyen güzel bir yapıya sahiptir.