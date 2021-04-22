İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Tarihî çeşmeler bakımından oldukça zengin olan Üsküdar’da bu sefer bizleri Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi karşılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere çeşmeyi, Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan, kızı Fatma Sultan için 1791 yılında yaptırmıştır. Çeşmenin sekiz satırlık ta’lik hat ile süslenmiş kitabesini Sünbülzade Vehbi Efendi yazmıştır. Kitabesinde: “Hüda Sultan Selim’e eyleye hem ömr-i Hızır ihsan” “İki tarih yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cûde” “Safa ile akar su gibi ezber itmeğe şâyan” “Revandır Fâtıma Sultan ruhuna o âb-ı sâf” yazmaktadır. 1206 (1791) Mimarî yapısını incelediğimizde, çeşmenin mermerden yapıldığı görülmektedir. Saçak kısmı kiremit bir çatı ile örtülüdür. Ayrıca çeşmenin yanlarında birer niş bulunmaktadır. Bunlar dinlenme yeri olarak yapılmıştır. Ayna taşında ise kabartma ile yapılmış istiridye kabuğu bulunmaktadır. Kemerin içi de kabartmalarla süslenmiştir. Çeşmenin suyu kesiktir ve yakınlarında su terazisi de bulunmaktadır.

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