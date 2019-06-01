Mimar Sinan’ın eseri: Kayseri Kurşunlu Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Tarihimizin eşsiz mimarı Mimar Sinan memleketi Kayseri’ye 2 önemli eser bırakmıştır. Bunlardan birisi Kurşunlu Camii'idir. Caminin Kayserili olan Mimar Sinan tarafından inşa edilmesi de yapıya farklı bir anlam katıyor.

DİĞER CAMİLERDEN FARKLARI

Kurşunlu Camii, klâsik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri’deki özgün eserlerinden biridir. 16. yüzyıl mimarî karakterini taşıyan tek kubbeli, tek minareli, son cemaat mahallî çift revaklı bir camidir. Kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı halk arasında 'Kurşunlu Cami” olarak biliniyor. Caminin banisi, Rumeli, Şam ve Karaman Beylerbeyi Kızıl Ahmedli Hacı Ahmed Paşadır. Caminin adı kayıtlarda "Hacı Ahmed Paşa Camii" şeklinde de geçiyor. Camide klâsik Osmanlı cami mimarî elemanları başarı ile kullanılmıştır. Kurşunlu Camii, gezip görülen diğer camilerden farklı olarak kalem nakışları ve süslemeleri yönünden benzeri olmayan bir güzelliğe sahip. Sade kompozisyonların kullanıldığı renkli tezyinat caminin ana kubbesi ve son cemaat yeri kubbelerinde kendisini gösteriyor. Kurşunlu Camii'nin beyaz mermerden yapılmış mihrap ve minberi oldukça anlamlı çizgiler taşıyor.

CUMA SÛRESİ İŞLENMİŞ

Caminin iç kısmını incelediğimizde ise karşımıza ana kubbenin ortasında "Halim" 1360 (M. 1941) imzalı celi sülüsle yazılmış bir göbek yazısı çıkıyor. Bu yazı Cuma Sûresi'nin 9. âyetidir ve siyah zemine oksit sarıyla yazılmıştır. Türkçe anlamı ise şudur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmağa koşun, alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." Caminin içerisinde yine üç yöne doğru uzayan taştan yapılmış yüksekçe bir mahfel bulunuyor. Buraya binanın sol köşesindeki merdivenlerle çıkılıyor. Bu merdivenlerin simetriğinde de kesme taştan yapılmış çok sade bir tarzda minare yer alıyor.

Giriş kapısının içinde hemen yanında bir kaç basamaklı merdivenle çıkılan bir de müezzin mahfeli de bulunmaktadır. Osmanlı’nın izlerini sinesinde taşıyan Kayseri ve içinde bulunan eserleri gezi listenizin en baş sırasında yer almalı.