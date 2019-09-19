"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ölüm hakikati

Kübra ÜNÜVAR
19 Eylül 2019, Perşembe
Sahi ölüm nedir? Yok oluş mu, yoksa yeniden var oluş mu? İnsan ne zaman anlar ölüm hakikatini?

Her gün yüzlerce, binlerce insan nereye gidiyor? İşte insan bu soruların hakikî cevabına ulaştığında insan olma vasfını kazanıyor. Ne kadar inanırsak inanalım çoğu zaman gaflet içinde, hiç ölmeyecek miş gibi yaşıyoruz. O kadar çok ölüm haberi alıyoruz ki sadece başsağlığı dileyip ölümün bize uğramasını istemiyor gibi kapatıyoruz konuyu. Bugün de kapattık konuyu peki ne kadar daha kapatacağız ölümün kapısını. Her an ölüm ile burun buruna olduğumuzun farkında bile olamıyoruz. Farkına vardığımız an ise yeni bir hayatın başlangıcı oluyor.

Rabbim’in en sevdiğim insanı benden aldığını öğrendiğimde geç olsa da, benim için yeni bir hayatın başlangıcı olacaktı. Nasıl olur? Allah beni neden üzdü? Peki bir daha görecek miyim? gibi sorular soruyordum kendime, çevreme… Kader demişlerdi, herkesin bir vakti var demişlerdi… Bunlara o kadar yabancıydım ki… Aldığım cevaplara inanmış gibi yaparak, kalbimin bir köşesinde hep bu soruları tutarak gerçekten alacağım cevabı bekliyordum. Yıllar sonra sakladığım soruların cevabını Rabbim bana Risale-i Nur vasıtasıyla verdi. “Sizlere müjde! Mevt i’dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i Ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksandokuz ahbabın mecma’ı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.” Ölüm Allah’ın yarattığı bir terhis bir mekân değişimidir. Sıkıntılı dünya hayatından saadet ve insanın asıl vatanı hükmünde olan Cennete bir sevkiyattır. Yani ölüm aslında yeniden dirilişin vesilesidir. 

Okuduğum her hakikat bana şunu öğretti, hâlâ hayatta olan bizler için uyandığımız her sabah yeni bir hayatın başlangıcı. Ve bugün de ölüm hakikatini anlamak, ölümü gülerek karşılamak için Rabbim bize bir şans daha verdi. 

Ve bize verilen bu şansı değerlendirmenin yolunu Üstad Hazretleri Risale-i Nur deryasının içinde bize gösteriyor: “Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.” Gözümüzü açtığımız her yeni güne bu sözle devam etmek…  Okumak, kendini okumak, kâinatı okumak… 

Ölümü gülerek karşılayarak, Cennette buluşmak duâsıyla…

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 10 kişiden 7’si borçlu

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    Uygur çocukları için Çin’e çağrı

    Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı

    Pompeo Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

    ABD İran'a uygulanacak yaptırımları 48 saat içinde açıklayacak

    ABD Merkez Bankası faizi indirdi

    4 ilde sağanak yağış bekleniyor

    ABD'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Almanya sanal paralara karşı savaş başlattı

    Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak

    'Erken seçim diye bir şey yok'

    Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

    Mağduriyetler acilen giderilmeli

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam edecek

    Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

    Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

    Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

    Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "FETÖ" suçlamalarına sert tepki

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Kaybolan yıllara yazık
    Abdil YILDIRIM

    Fecir vaktinin ecir vakti olduğunu biliyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Her 10 kişiden 7’si borçlu
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya öküz ile balığın üzerinde midir?
    Ahmet BATTAL

    Halimizin tefsiri zor
    Genel

    Darbe planları yapılıyor
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” kısırdöngüsü
    M. Ali KAYA

    Kabir azabı
    Genel

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.