Üç isimli çeşme: Süleymaniye Meydan Çeşmesi

İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Süleymaniye Camii, tarihî kütüphaneler, kuru fasulyeciler… Ramazan ayında farklı bir havaya bürünen Süleymaniye… Böyle bir yerde bulunuyor Meydan Çeşmesi.

İstanbul Üniversitesi’nin arka kapısı ile Süleymaniye Camii’nin ortasında bulunan çeşmenin iki adı daha vardır; Hesap ve Çadır Çeşmesi. Hesap Çeşme denmesinin sebebi, Külliye’nin yapılması sırasında burada yüksekçe bir yere çıkan Mimar Sinan belirli zamanlarda yanında çalıştırdığı ustalara yevmiyelerini dağıtmıştır, bu yüzden bu ismi almıştır. Çadır Çeşme denmesinin sebebi ise, Süleymaniye’nin yapımı tamamlanıp işler bittikten sonra caminin karşısında boş meydanda kurulup işçi gündeliklerinin ödendiği hesap çadırı kaldırılırken buraya bir hayır eseri bırakılmak istenmiş ve meydan çeşmesi yapılmıştır. Çeşmede ilk dikkat çeken şey, sade ve süslemesiz olmasıdır. Bakıldığında hazneli çeşmenin sadece bir yüzünde ayna taşı ve su haznesi bulunmaktadır. Ön yüzüne bakıldığında ise, üç bölümlü kitabe ve suyu öven âyetlerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca çeşme, 1792 yılında yapılmıştır.

İstanbul’a gelindiğinde, ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerden birisidir, Süleymaniye Meydan Çeşmesi…