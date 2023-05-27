5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’ni yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçi gezdi.

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Her yıl Mevlana’nın “Ne olursan ol yine gel” çağrısına uyarak, dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan müze, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Mevlana Müzesi’nde 10 bine yakın eser bulunurken, Mevlana’nın türbesinin bulunduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) müzenin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesi’nin Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelerden olduğunu söyledi. Ülkedeki turizm sezonunun yavaş yavaş açıldığına değinen Yarar, “Geçen yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin kişinin geldiği Mevlana Müzesi’ni bu yılın başından itibaren (1 Ocak-23 Mayıs döneminde) yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu sene, geçen yılki rakamın daha da ötesine geçileceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Yarar, müzenin bu sene mayıs ayında yaklaşık 125 bin ziyaretçi tarafından gezildiğini dile getirdi.