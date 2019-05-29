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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

6 asırlık tarif: “Şerbeti hümayun’’

29 Mayıs 2019, Çarşamba 00:47
Amasya’nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, 40 çeşit baharattan yaptığı “Şerbeti hümayun” adı verilen şerbeti ramazan ayında müşterilerine ikram ediyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin’e ait “Akarabiddin” kitabında tarifi yer alan ve geçmişi 6 asır öncesine dayanan “Şerbeti hümayun’’ şerbetini, tarife uygun olarak yeniden hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Aktar dükkânına kurduğu ocakta 40 çeşit bitkisel üründen oluşan şerbetini kaynatan Yıldırım, müşterilerine ikram ederek, gazlı içecekler yerine Osmanlı şerbet kültürünün oluşması için çaba gösteriyor.

Tarif Akşemseddin’den alınmış

Yıldırım, 5 kuşaktır bitkisel ürünler ve aktarlıkla uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu, dedelerinden gelen bilgi mirasını kullandığını söyledi. Anadolu’da geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu şerbetin tarifine 2008 yılında Amasya El Yazmaları Kütüphanesi’nde başka şeyleri araştırırken rastladım. Daha sonra şerbetin 40 çeşitten oluşan asıl tarifini, oradan dijital kopyadan aldık ve hayata geçirdik. Tarifi, Sabuncuoğlu Şerefeddin’e ait “Akarabiddin” kitabından aldık. Sabuncuoğlu Şerefeddin’in kendisi, bu tarifi Akşemseddin’e dayandırıyor. İstanbul’un fethi sırasında omzunda taşıdığı ibrikle ‘askerlere güç ve kuvvet gelsin’ diye dağıttığını söylüyor. Kanunî Sultan Süleyman dönemine kadar ordu çok yüksek rakamlara ulaşmadan önce ordugâh kurulduğunda kazan kaynatılır ve orduya katılan askerlere, marazları iyileşsin, sağlık problemi varsa ona şifa versin, gücü kuvveti yerine gelsin, daha dirayetli olsun diye ikram edilirmiş.” Osmanlı’daki şerbet kültürünün günümüzde de yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, bu kültürü tekrar canlandırmaya çalıştığını vurguladı. Yıldırım, evde yapmak isteyenler için sosyal medyadan şerbetin tarifini paylaştıklarını söyledi.

 

AA

Etiketler: amasya, merzifon, şerbet
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