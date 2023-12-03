Ankara kitap fuarı devam ediyor

Yazarımız İslâm Yaşar Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 19’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

Ankara’da fuar heyecanı

ATO Congresium’da düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve 10 gün sürecek fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulunuyor.

RİSALE-İ NURLARA YOĞUN İLGİ

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı (703-B) ilgi görüyor. Stant yetkilileri 10 gün devam edecek fuar boyunca tanıtım amaçlı binlerce broşür, dergi ve kitap hediye edileceğini söylediler.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA