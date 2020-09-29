‘Ayasofya Sempozyumu’ 2 Ekim’de başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması sebebiyle düzenlediği “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılacağı açılış konferansıyla 2 Ekim Cuma günü İstanbul’da başlayacak.

Açılış konferansı Ayasofya Camii avlusunda yapılacak olan sempozyumun oturumları online olarak gerçekleştirilecek. Ayasofya’nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslâm sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin medeniyetimizdeki eşsiz değerini din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alacak.

Tebliğcilerin, bulundukları yerlerden online olarak sunumlarını gerçekleştirecekleri sempozyumun 1. oturumunda “Ayasofya Tarihi”, 2. oturumunda “Ayasofya ve Mimari”, 3. oturumunda “Ayasofya, İlim ve Hikmet”, 4. oturumunda “Ayasofya ve İbadet”, 5. oturumunda “Ayasofya ve Din Hizmeti”, 6. oturumda “Ayasofya ve Sanat”, 7. oturumda “Ayasofya ve Edebiyat”, 8. oturumda “Ayasofya ve Seyahatnameler”, 9. oturumda “Ayasofya ve Vakıf Geleneği” başlıkları ele alınacak. Sempozyumu online olarak takip etmek isteyen katılımcılar, https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden “Ön Kayıt Formu” doldurarak alacakları canlı yayın linki, kullanıcı adı ve şifreyle oturumları takip edebilecekler. Aynı zamanda oturumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesaplarından, “ayasofya sempozyumu” isimli YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Üç gün sürecek sempozyumla ilgili detaylara https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden ulaşılabilecek.

Ankara - Ahmet Terzi