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“Büyük bir kültür hazinesinin üzerinde oturuyoruz”

14 Aralık 2019, Cumartesi 16:23
İbn Haldun Üniversitesi Sahih Tirmizî’nin hadis kitabını yayınlayacak. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Biz kültür hazinesi üzerinde oturuyoruz” diyerek tarihimizdeki büyük Âlimlerin eserlerinin hÂLÂ el yazması olarak beklediğini, bu kitapların basılması gerektiğini söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), İslâm dünyasının en büyük hadis otoritelerinden Tirmizî’nin hadis ve sünnet ilmine yön veren eserlerinin daha doğru anlaşılması için büyük bir proje başlattı. 4 yılda tamamlanması planlanan projede imzalar atıldı.Yaşayan en büyük hadis sahası otoritelerinden Muhaddis Muhammed Avvame başkanlığındaki uzman ekip tarafından yürütülecek proje ile İslâm Tarihi’nde güvenilir altı hadis kitabından biri olan Sahih Tirmizî’nin baskısı yapılarak, Müslümanların dinî kaynaklara olan güven ve huzur duygusunun artmasına katkıda bulunulacak.

‘Hadis literatürüne büyük katkı sağlayacak’

Hadis literatürüne büyük katkı sağlayacak proje kapsamında, Tirmizî’nin 3 temel eserinin (el-Câmi’û’l-kebîr, el-İlelü’l-kebîr ve el-İlelü’l-sağîr) tahkik ve tevsiki şanına yakışır ilmî bir uslûp ve titizlikle yapılacak. Hadis sahasının yaşayan otoritelerinden olan Muhaddis Muhammed Avvame’nin başkanlığında sahasında uzman bir ekip tarafından yürütülecek projede hedeflenen amacın kitaplardaki metinlerin, müellifin kaleminden çıkmış veya takririnden elde edilmiş haline ulaşmak, onun kullandığı rivâyetlerle ilgili hükümlerin ve kavramların hakikatini ortaya koymak olduğunu vurgulandı. Proje hakkında bilgi veren İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Üniversite olarak yeni bir bilimsel projeyi başlattık. Bu proje ile İslâm düşüncesi içerisinde çok önemli yere sahip olduğu halde maalesef hâlâ güvenilir bir baskısı olmayan Sahih Tirmizî hadis kitabının baskısı gerçekleştirilecek.

Büyük âlimlerin eserleri el yazması olarak bekliyor

Güncel konulara dair araştırmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Şentürk, ‘’Güncel konularda araştırma yürütürken, fikirlerimizin tarihi ve sağlam bir zemine oturması lâzım. Maalesef bizim tarihimizdeki büyük âlimlerin eserleri hâlâ Süleymaniye Kütüphanesi gibi kütüphanelerde el yazması olarak bekliyor. Bunları yurt dışından yabancı insanlar gelip yayınlamayacak. Biz kültür hazinesi üzerinde oturuyoruz. Bu hazineyi gün ışığına çıkartmak ve bunu tüm dünyaya sunmayı görev olarak görüyoruz. Bu projeyi bu maksatla başlattık. Benzer başka kitaplar da var; İslâm Medeniyeti düşüncesinin temel eserleri. Bunlar da hâlâ basılmamış olarak kütüphanelerde duruyor. Bu kitaplar basılmadan ve gün ışığına çıkmadan İslâm hakkında söylenecek sözlerin hepsi havada kalır. Güvenilir baskılarının tercümeleri yapılması lâzım ki; İslâm, Hadisler, İslâm Felsefesi ve İslâm Hukuku hakkındaki tartışmalar ilmî ve akademik seviyeye otursun. Biz de yayınladığımız çalışmalarla akademik zemine oturtmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

 

Haber Merkezi

Etiketler: kültür, hazine
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