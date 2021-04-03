“Geri Dönüş” filminin galası yapıldı

Mülteci kampından tersine doğru işleyen kurguyla evine dönen Suriyeli bir gencin hikâyesinin anlatıldığı, Gökay Süngü’nün yazıp yönettiği “Geri Dönüş” (Return) filmi, sinemaseverlerle buluştu.

The Soul Production’ın yapımcılığını üstlendiği filmin galası, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada yönetmenin hem müzik hem de sinema alanında başarılı biri olduğunu, filmde kötülüklerin durması ve iyiliklerin öne çıkmasının işlendiğini söyledi. Filmin kurgusunu başarılı bulduğunu dile getiren Demircan, “Çok güzel bir film diye düşünüyorum. Bir sanatçının iki kabiliyeti vardır. Bir; sanatçı kabiliyeti. Müzisyendir, aktördür, ediptir, ama onun bir kabiliyetinin daha olması lâzım, yaşadığı toplumun duygusunu hissetmesi. Bizim milletimiz böyle bir nimettir. Paylaşan, kötülüğü istemeyen, iyiliği isteyen ve zorda olanın yanında olan bir milletiz. Kendimizle iftihar edebiliriz, yanı başımızdaki bu büyük felâketi milletçe göğüsledik.” değerlendirmesini yaptı.

Program, mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikâyeyle evine dönen bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı yaklaşık 20 dakikalık filmin izlenmesiyle sona erdi.