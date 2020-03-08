"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

08 Mart 2020, Pazar 14:02
"Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 105 yıl sonra aynı yerdeki seyir faaliyetiyle hatırlandı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide protokol üyelerine Nusret'in 105 yıl önceki kahramanlığı video gösterimi ile anlatıldı.

Ardından şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça tarafından denize çelenk bırakıldı.

Geminin komutanı Yüzbaşı Bora Öykü Baran, törende yaptığı konuşmada, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

18 Mart Deniz Zaferi'nin, dünya harp tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır.”

"Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı oldu"

Yüzbaşı Baran, Nusret Mayın Gemisi'nin 105 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına döktüğünü hatırlattı.

Alınan önlemler sayesinde Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlediğini aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler."  

Vali Tavlı'ya Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te bordasında taşığı "Nusret 1915" yazısının bir örneğinin hediye edilmesiyle program sona erdi.

Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile askeri personel ve diğer davetliler katıldı. 

AA

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

    Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

    Middle East Eye: En az 20 prens daha tutuklandı

    Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

    21 ayda 4 teknik adam: Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor!

    Yunanistan'ın insanlık dışı sert müdahalesi sürüyor

    İtalya'da olağanüstü önlemler

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    Virüs bulaşanlar 100 bini aştı

    Risale-i Nur’da aile kodları

    Korona Çin’e alternatif yaptı

    New York'ta 'acil durum' ilan edildi

    Hastalıklardan korunmak aşı ile mümkün

    Esnaf vatandaşın yanında

    Dünyayı zehirleyerek kazanıyorlar

    Pakistan’dan sessiz kalmayalım çağrısı

    Yunanistan mültecilere mali yardımları kesecek

    Zarif: Trump art niyetli

    Kabe tavaf için yeniden açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davanın arka planı
    Risale-i Nur'dan

    Güneşin batıdan doğması ve dabbetü’l-arz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hıristiyan kapısında muhacir olmak
    Ahmet BATTAL

    Bardağı dolu olanlar
    Mehmet KARA

    Zalimlerin oyunlarına dikkat!
    Abdurrahman AYDIN

    Her kadın çalışmalı mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur
    Faruk ÇAKIR

    Barışan kazanır
    Cevat ÇAKIR

    Said Nursî’den taziye örnekleri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.