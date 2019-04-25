Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 3. Hatay Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Elite Fuarcılık organizasyonluğunda düzenlenen 3. Hatay Kitap Fuarı bütün hızıyla devam ediyor. HBB Fuar alanında gerçekleştirilen fuarda Yeni Asya Neşriyat büyük ilgi görüyor. Fuarın beşinci gününde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile DYP Hatay Eski Milletvekili Nureddin Tokdemir’in kardeşi 27. Dönem CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti. Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir Başkan Savaş, Vali Doğan ve CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Yeni Asya Medya Grup Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın ile sohbet ederek Yeni Asya’yı özellikle tebrik ettiklerini söylediler. Çok sayıda basın mensubunun da bulunduğu ziyarette Yeni Asya ilgi odağı oldu. Yeni Asya Hatay Temsilciliği, Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilerek görevine başlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı tebrik etmek amacıyla bugün, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek. 28 Nisan’da sona eriyor Birbirinden kaliteli yayınevleri ve yazarların katılım sağladığı 3. Hatay Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat fuara özel indirimleriyle Risale-i Nur’u ve birçok eseri Hataylılarla buluşturuyor. Çok sayıda yazarın imza günlerinde okurlarıyla buluştuğu fuar, 28 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. Yeni Asya Neşriyat okurlarını ve bütün kitapseverleri fuarda buluşmaya dâvet ediyor. Hatay – Yeni Asya

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