"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Köprü Dergisi tanıtım toplantısı bugün Ankara’da

28 Eylül 2019, Cumartesi 01:33
Köprü Dergisi’nin Adalet ve Liyakat başlıklı son sayısının tanıtım toplantısı bugün Ankara’da yapılıyor.

Fark ettiniz mi “adalet ve liyâkat” seminerleri “kitaplaştı!”

Maltepe Akar Otel’de gerçekleştirilecek programa seminer serisine iştirak ederek bu sayıya katkı sunan akademisyenler ve hukukçularla birlikte sivil toplum temsilcileri de katılacak.

Program saat 10.30’da başlayacak.  Risale-i Nur Enstitüsü Ankara şubesince yıl boyunca gerçekleştirilen Adalet ve Liyakat konulu seminerlerde sunulan metinlerden oluşan bu sayıda Prof. Dr. Sacit Adalı, Prof. Dr. Ahmet Bilgin, Prof. Dr. Ethem Atay, Prof. Dr. Ali Şafak, Prof. Dr. İlyas Doğan, Doç. Dr. Hüseyin Kurt, Dr. Ömer Ergün, Dr. Muhammet Örtlek, Av. Kadir Akbaş, Av. Mehmet Ali Aslan, Av. Erdoğan Çelebi gibi isimler yer almıştı

Etiketler: köprü dergisi
Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart

    Deprem anında yapılacaklar

    Hükümete Keşmir tepkisi

    Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

    'Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?'

    'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

    Trump, İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddetti

    'Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz'

    Çanakkale'de deprem

    Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

    110 yıllık rekabetten ilginç notlar

    Ruhani: ABD, AB liderleriyle mesaj gönderdi

    'İmamoğlu'nun TAMP Toplantısına davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nin korunması için örnek mücadele

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uluslararası toplumu çağırmadan önce...
    Ahmet BATTAL

    Çok hakaret edilen olmaK
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart
    Genel

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok
    Yasemin YAŞAR

    Kadın ne zaman güçlüdür?
    Cevher İLHAN

    “Deprem gerçeği” itirafı
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazır mıyız?
    Mehmet ÇETİN

    Şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.