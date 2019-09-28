Köprü Dergisi tanıtım toplantısı bugün Ankara’da

Köprü Dergisi’nin Adalet ve Liyakat başlıklı son sayısının tanıtım toplantısı bugün Ankara’da yapılıyor.

Fark ettiniz mi “adalet ve liyâkat” seminerleri “kitaplaştı!” Maltepe Akar Otel’de gerçekleştirilecek programa seminer serisine iştirak ederek bu sayıya katkı sunan akademisyenler ve hukukçularla birlikte sivil toplum temsilcileri de katılacak. Program saat 10.30’da başlayacak. Risale-i Nur Enstitüsü Ankara şubesince yıl boyunca gerçekleştirilen Adalet ve Liyakat konulu seminerlerde sunulan metinlerden oluşan bu sayıda Prof. Dr. Sacit Adalı, Prof. Dr. Ahmet Bilgin, Prof. Dr. Ethem Atay, Prof. Dr. Ali Şafak, Prof. Dr. İlyas Doğan, Doç. Dr. Hüseyin Kurt, Dr. Ömer Ergün, Dr. Muhammet Örtlek, Av. Kadir Akbaş, Av. Mehmet Ali Aslan, Av. Erdoğan Çelebi gibi isimler yer almıştı

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