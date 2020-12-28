Mehmet Âkif Ersoy duâlarla anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 84. yılında İstiklâl Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergâhı’nda duâlarla anıldı.

Dünden bugüne Mehmet Âkif Türkiye Yazarlar Birliği’nden (TYB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik tarafından Ersoy’un vefatının 84’üncü yılı dolayısıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda kişinin katıldığı anma töreni düzenlendi. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan şiirleri, yazıları, vaazları ve sohbetleriyle Millî Mücadele’ye destek veren Ersoy’un örnek hayatının ve eserlerinin anlaşılması ve genç nesillere anlatılması gerektiğini belirterek, “TBMM Genel Kurulu’nda, 2021, ‘İstiklâl Marşı Yılı’ ilân edildi. 1 Ocak 2021’den yıl sonuna kadar üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ülkemizde ve yurt dışı temsilciliklerimizde paneller, konferanslar, bilgi şölenleri, gençler için yarışmalar düzenleyerek Âkif’i daha sık anacağız.” açıklamasında bulundu.

AA

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