Müzik, insana kendini öğretiyor

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, “Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor” dedi.

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, her insanın bir müzik aleti çalmasının, en azından bir ritim aletine dokunmasının kendine yönelmesi bakımından çok faydalı olduğunu belirterek, “Çünkü müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor” dedi. Ney ve bağlama virtüözü Tekbilek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başşehri Lefkoşa’da, hayat hikâyesi, müziğe olan ilgisi ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 43 senedir ABD’de yaşadığını kaydeden Tekbilek, müzikte ihtisası önemsemenin dünyaya açılma açısından çok faydasını gördüğünü söyledi ve müziği hayat olarak görmenin çok faydası olduğunu kaydetti.

“Müzik yaptığım hal ile duâ ettiğim hal aynı”

Müziğin insanları değiştirdiğine inandığını söyleyen Tekbilek, şöyle devam etti: “Belki herkes bunu böyle kabul etmeyebilir, saygım var, ama ben bunu 11 yaşında anladım. Müzik yaptığım andaki hal ile duâ ettiğim halin aynı olduğunu hissettim. Ondan beri de, zaten bilgimiz arttıkça da hayatın müzik olduğunu anladım, her şey titreşim çünkü.” Tekbilek, “Her insanın bir müzik aleti çalması, hiç değilse en basitinden ritim aletine dokunması meditasyon olarak da kendine yönelmesi bakımından da çok faydalıdır. Büyük kültürlerde de ‘Bir milletin kültürüne bakmak istiyorsanız onun müziğine bakınız’ diye sözler vardır. Çünkü müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor” dedi.