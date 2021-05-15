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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna

15 Mayıs 2021, Cumartesi 21:00
Osmanlı ruhunun Balkanlar’da en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Saraybosna’da,o dönemlerde inşa edilen küçük ahşap mahalle camileri, köprüler ve evler, şehrin en mütevazi köşelerinde manevÎ ve kültürel bir abide olarak varlığını sürdürüyor.

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihî yapılar asırlardır ihtişamlı görünümleriyle ziyaretçi çekiyor. Osmanlı ruhunun Balkanlar’da en yoğun hissedildiği, 1463 yılında Bosna Hersek’in Osmanlı’nın idaresine girmesiyle birçok cami, köprü, han ve hamam gibi yapıların inşa edildiği başşehir Saraybosna’da, ecdat yadigârı eserler ihtişamını koruyor.

Savaş zamanlarında zarar gören ve gerekli restorasyonların ardından yeniden ihya edilen eserler, bölgede Osmanlı’nın ruhunu yaşatıyor.

Geçmişin emaneti anıt eserler ve Osmanlı yapımı camilerden yükselen ezan sesleri ziyaretçilere duygu yüklüyor.

“BOSNA HERSEK BİZİM BİR PARÇAMIZ”

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Osmanlı izlerinin Bosna Hersek’te görüldüğünü söyledi.

Keleş, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle bölgeye İslâm hoşgörüsünün yayıldığını belirtti.

Bosna Hersek’in, Türkiye açısından manevî anlamda çok büyük bir önem taşıdığını, Osmanlı’dan kalan bir emanet olduğunu dile getiren Keleş, Saraybosna’dan Tuzla’ya kadar her yerinde Osmanlı’nın izlerinin görüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti: “Burası bize ecdadımızdan bir emanet. Bosna Hersek bizim bir parçamız. Her ilde, ilçede, köyde camilerimize rastlamak mümkün. Bir çoğu da savaş zamanlarında düşmanlık ve kin ile bombalanmış, yakılmış, yıkılmış. Biz ise hiçbir insanın dinine karışmadık, kiliselerini, ibadethanelerini yıkmadık. Bunu gelip burada görebilirler”

“GAZİ HÜSREV BEY CAMİİ”

Keleş, Saraybosna’nın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde, 5 asır önce inşa edilen ve İslâm mimarisinin ülkedeki en güzide örneklerinden kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Camii’nin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Caminin, Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından inşa ettirildiğini anlatan Keleş, şehrin kalbi konumundaki caminin heybeti ile dikkat çektiğini belirtti.

Keleş, caminin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ve buluşma noktası olduğunu aktararak, “Osmanlı’nın Saraybosna’daki mührü, Gazi Hüsrev Bey Camii diyebiliriz” dedi.

AA

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