Resimlerle Bediüzzaman semineri

Bursa’da Ressam İsmail Özdemir, kendi çalışmalarından oluşan; yağlı boya, sulu boya, akrilik, kabartma teknikleriyle yaptığı Bediüzzaman’nın hayatının geçtiği mekânlar ve Bediüzzaman resimlerini Bursa Yeni Asya Derneği salonunda slaytlarla tanıttı.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA Yeni Asya okuyucularının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım semineri, dernek başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu’nun açılış ve takdim konuşması ile başladı. Kaşlıoğlu, sanata ve sanatçıların çalışmalarına cemaatin fertlerinin de ihtiyaçlarının olduğunu belirterek yapılan bu ve benzeri kültürel faaliyetlerden gurur duyduklarını ifade etti. Tablo tanıtım ve yorumlarını ise İsmail Özdemir ve Ahmed Dursun birlikte yaptılar. İzleyicilerin merakla takip ettiği seminer Recep Öz hoca efendinin Kur’an tilâveti ve duası ile biterken; Dr. Orhan Kaşlıoğlu, konuşmacılar ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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