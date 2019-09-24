Türkçe bilen Japon vekiller

Japonya’da koalisyon hükümetinin ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Türkiye’ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk-Japon dostluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum.” dedi.

Eskişehir’de sanayici ve iş insanlarıyla bir oteldeki çalışma yemeğinde bir araya gelen Yamaguchi, buradaki konuşmasında, sanayi şehri olan Eskişehir’de bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yamaguchi, gün boyunca bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, “Türkiye’ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk ve Japon dostluk ilişkilerini güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

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