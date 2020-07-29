UNESCO’ya Ayasofya güvencesi

Rusya’nın UNESCO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Kuznetsov Ayasofya ile ilgili Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiğini belirten Rus Büyükelçi, ayrıca Ankara’nın UNESCO uzmanlarından oluşan bir delegasyonu restorasyon planlarını istişare etmek üzere Türkiye’ye dâvet edeceğini söyledi. DW’deki habere göre Kuznetsov, “(Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi) kararı sonrası Türkiye’nin UNESCO Daimî Temsilcisi (Altay Cengizer) örgütün genel müdürüne hitaben bir mektup dolaşıma soktu ve burada Ayasofya’nın namaz saatleri dışında bütün dinlerden insanlara açık olacağının güvencesini verdi” dedi.

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