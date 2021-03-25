Üstad’ın Van hayatı Şehrivan’da

Bediüzzaman Said NursÎ Hazretleri’nin Van hayatını yayınlayan Şehrivan Gazetesi yoğun ilgi görüyor.

Van’da yayımlanan Şehrivan Gazetesi, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Van hayatını yayınlıyor. Gazetemiz Yeni Asya yazarlarından Mustafa Öztürkçü’nün yaklaşık iki yüz elli sayfayı bulan Bediüzzaman ve Van adlı çalışmasını haftada bir makale şeklinde yayınlayan Şehrivan Gazetesi oldukça ilgi görüyor. Bediüzzaman Hazretleri 1997 yılında ilk defa Van’a teşrif ederek, kısa aralıklarla yirmi yılı geçen bir süre Van’da muhtelif mekânlarda kalmıştı. Bediüzzaman Hazretleri’ne sıcak duygular besleyen Vanlılar Şehrivan Gazetesi’nde yayınlanan Bediüzzaman Said Nursî’nin Van hayatına da kayıtsız kalmayarak yoğun ilgi gösterdi.

Zevkle takip ediyoruz

İlk kurucusu merhum Aziz Aykaç’ın oğlu Ömer Aykaç’ın Genel Yayın Yönetmeliğini yaptığı Şehri-Van Gazetesi, Van’da en çok okunan ve ilgi duyulan gazetelerden. Gazetenin “Bediüzzaman ve Van” adlı çalışmayı yayınlamasını takdirle karşılayan Vanlılar, “Böyle büyük ve her alanda yapıcı ve demokratik bir hayatı izhar ederek örnek bir şahsiyet olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Van hayatını zevkle okuyor ve takip ediyoruz. Bu vesileyle ilgililere teşekkür ediyoruz” diyerek intibalarını paylaştılar.

Van - Yeni Asya