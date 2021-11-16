Yahya Kemal adına şiir şöleni

Kuzey Makedonya’nın başşehri Üsküp’teki tarihî Davut Paşa Hamamı’nda 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilâtları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından bu ülkenin Kültür Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen programa, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, MATÜSTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İlker Kösterelioğlu, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Salih Murat’ın yanı sıra siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, şairler ve sanatseverler katıldı.

Konuşmasına Türkçe “Merhaba, hoş geldiniz” diyerek başlayan Üsküp Belediye Başkanı Arsovka, bugün çokça değer verdiği dostları arasında bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Bu tarz organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunan Arsovska, “Hepimiz öncelikle dost, ardından da kültür ve tarihe sahip çıkmak isteyen, ortak olarak benimsediğimiz değerlere sahip çıkmak isteyen insanlarız.” diye konuştu.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı’nın Üsküp’te doğup göç ettikten sonra Türk edebiyatında çok büyük fikir adamı ve edebiyatçı olarak bilindiğini söyledi.

Kuzey Makedonya, Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek’ten gelen şairlerin şiir okuduğu program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu. Ayrıca programda birkaç akademisyen Yahya Kemal ile ilgili konuşma yaptı.