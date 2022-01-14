Yayıncılar zorda

Yayıncılık sektörü, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve buna bağlı artışı devam eden ham madde sorunundan muzdarip.

Kültürel birikimin ve kültür dünyasının ana öznelerini oluşturan kitap yayıncıları, yaşanan problemin tek başına yayıncılara ait olmadığını, okuyucuyu da ilgilendirdiğini düşünüyor. Dövize endeksli kâğıt krizi yaşayan yayıncılar var olan koleksiyonları koruma refleksi gösteriyor. Duvar’daki habere göre mevcut ekonomik tabloda yeni kitapların programa alınması yayıncıların gündeminde yok. Aksine geri çekilme motivasyonu hakim. Yayıncıların ortak kanısı, gidişatın kültürel fakirleşme getireceği yönünde. 2022 planlaması yapılırken sorunlar göz önüne alınarak, basılması planlanan, ama ekonomik sebeplerle basılamayan pek çok kitap olduğu belirtiliyor. Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yayıncılık sektöründe evvelden beri var olan sorunların yanı sıra pandemiyle birlikte gelen ve ekonomik krizle katmerleşen sorunların, kültürel erozyona sebep olacağını düşünüyor. Haber Merkezi

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