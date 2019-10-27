Bu yıl 14.’sü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Yeni Asya Neşriyat’ın görkemli bir stantla katıldığı ve büyük ilgi ile karşılandığı fuarda yazarlarımız kitaplarını imzaladı.

Yeni Asya standı ilgiyle karşılandı

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün sona eriyor. Fuara Yeni Asya Neşriyat da büyük ve görkemli bir stantla katılıyor. 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara ilgi yoğundu. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Fuara özel fiyatlar

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri stantlarına beklediklerini söylediler. Yeni Asya Neşriyat bütün kitapları fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.

Kitaba yoğun ilgi ümit verici

14. ATO Ankara Kitap Fuarı’na hafta sonları görülmemiş bir ilgi gösterildi. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitapseverler, bu durumdan şikâyetçi olmadıklarını söylediler. Hafta sonu yüzlerce yazar okuyucuları ile buluşurken, yayınevi yetkilileri kitap okuma oranının çok düşük olduğu ülkemizde kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler

Güleçyüz kitaplarını imzaladı

10 gün süren fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirildi.

İmza günleri ve seminer programlarının da olduğu ATO Ankara Kitap Fuarı’nda dün Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

DYP eski Genel Başkan Yardımcılarından ve AKP eski milletvekili Mehmet Dülger de standımızı ziyaret ederek yazarımız Güleçyüz ile bir müddet sohbet etti.

Haber: Recep Gören - Ankara

Fotoğraf: MEHMET KARA - Yeni Asya