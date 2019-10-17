Yeni Asya Neşriyat, Ankara’da

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile Yeni Asya Neşriyatı’n da katıldığı Ankara Kitap Fuarı, Cuma günü başlıyor.

14’ÜncÜsÜ düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da 18-27 Ekim’de başlıyor. Fuarda, Yeni Asya Neşriyat da büyük bir standla yerini alacak.

500 bin ziyaretçi bekleniyor

Yeni Asya Neşriyat’ın da büyük ve görkemli bir standtla katılacağı fuar, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Geçen yıl 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

“Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz”

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ve imza günleri, seminer, söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarın da ağırlanacağı ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, Yeni Asya Neşriyat A-704 numaralı standında kitapseverlere hizmet verecek.

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eserin Ankaralılarla buluşacağı fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarları da kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak.

Yeni Asya Neşriyat Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, fuarla ilgili şunları söyledi:

“Fuarların kitap okumayı teşvik açısından çok önemli bir yeri var. Yeni Asya Gazetesi de bu faaliyetleri geniş okuyucu kitlelerine duyuruyor. Bu açıdan Yeni Asya Gazetesi’ne müteşekkiriz. İnşaallah bizler de fuarda Yeni Asya Neşriyat’ın mesajı olan ‘İnsan’ı ve kâinatı okumak’ için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.”

Ankara - Recep Gören