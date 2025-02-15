"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

İstibdattan çıkış yolu

M. Ali KAYA
15 Şubat 2025, Cumartesi
“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebid eder.”1 Bediüzzaman

Yönetim halka hizmet içindir. Memuriyet ve vekillik, ülkenin sahipleri olan çiftçi, esnaf, sanatkâr ve halkın hizmetine talip olmaktır. Halka hükmetmek, asilzâdelik ve efendilik taslamak ve halkı kendine hizmetkâr etmek değildir. Peygamberimiz (asm) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir”(2) buyurmuştur. 

Bediüzzaman bu hadisi demokrasinin dayanağı olarak görür ve şöyle izah eder: ““Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.’ Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.”3 Bu mezkûr hadisin sırrı ile “Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı ve zâlimâne tahakkümü mahvetsin.”4 Emirlik, emredicilik değildir; zira “emr”, iş demektir. İş yapmak, hizmet etmek ve halkın işini yapmak anlamındadır. 

**

İnsanların liderleri peygamberlerdir. Allah Peygamberlere “İbâdıma hizmet edin, ibâdımı kendinize hizmet ettirmeyin” ferman etmiştir. Onlar da “Kullar Allah’ın ailesidir. Allah katında en hayırlı insan Allah’ın ailesine hizmet eden ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışandır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir”5  buyurarak insanlara hizmet etmişler, insanlara tahakküm edip reislik yapmamışlardır. Zira, Allah kullarına hizmeti Zatına ibadetten saymıştır.

Ama insanda enaniyetten kaynaklanan meyl-i tahakküm vardır. Riyasete geçen cahiller hükmetmek için tahakküm etmeyi yönetme zannetmişler, bundan zulüm doğmuştur. Çünkü, zulüm zorlamadır. Adalet ise hürriyet içinde insanları ikna ederek hizmet etmektir. Allah “Dinde zorlama yoktur” 6 buyurmuştur. Zorlamanın olmadığı yerde hürriyet vardır. Yöneticilerin görevi de zorbalara karşı insanların hak ve hürriyetlerini korumaktır. İnsanlarda da cehaletten kaynaklanan enaniyet ve tahakküm duygusu vardır, bunun için müstebitlere hayrandırlar ve heykellerini dikerler. Bu sebeple dinimiz heykelleri yasaklamıştır.

**

Hilâfet, insanların hak ve hürriyetlerini korumayı ve halka hizmet etmeyi esas alan yönetimdir. Hz. Ali (ra) Hz. Muaviye’ye karşı bunun mücadelesini verdi; ancak insanların zorbalara ve zalimlere destek olması ile hilâfet saltanata inkılâb etti. “İnsanlar meliklerinin yolundadır.” 7  düsturu gereği bundan sonra tahakküm ve istibdad herkesin damarına sirayet etti.

**

İnsanlardaki cehaletten kaynaklanan; ağalığa, tahakküme ve riyasete meyletme duygusu zorba reislere hayranlığı doğurmaktadır. Bunun için Bediüzzaman “Sizdeki cehalet-i avra ve itaat-i amyâ, ağaiyet ve tahakküme tenasuh hükmünü verir. Güya ağaiyet suretiyle ölse, efendilik kalıbıyla veyahut teşeyyuh cismiyle veya asilzadelik şekliyle hayatlanacaktır. İşte, benim maksadım; o meylü’l-ağalık ve meyl-i tahakküm ve meyl-i riyaseti öyle öldüreceğim, kıyamete kadar haşrolmasın” 8  demektedir.

İstibdattan çıkış yolu ancak okumakla ve herkesin hukukunu bilmesi ve savunması ile olacaktır. 

Dipnotlar:

1- ESDE, Münazarat, s. 162.

2- Deylemî, Müsned, 2: 324; Keşfü’l-Hafa, 1: 463.

3- Emirdağ Lâhikası, 492.

4- ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 121.

5- Ebu Davud, Edeb, 57; Feyzü’l-Kadir, 3: 481; Usul-i Kafi, 2: 164.

6- Bakara Suresi: 256.

7- Keşfü’l-Hafa, 2:311.

8- ESDE, Münazarat, 278.

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz''

    Putin'e "ekonomik ve askeri baskı" gündemde

    'Hamas esirleri bırakmazsa Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum'

    Acil müdahalede "fiyat pazarlığı" skandalı hakkında savcılık soruşturma başlattı

    İsraillilerin dörtte biri ülkelerini terk etmeyi düşünmüş - 3 milyon İsrailli travma sonrası stres bozukluğu yaşamış

    590 milyon ışık yılı uzağımızda konumlandırılmış...

    TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında resen soruşturma kararı

    Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı

    "Fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi mühürlendi

    ABD'deki kuş gribi krizi hakkında YUM-BİR'den açıklama

    Ocak ayının konut satış istatistikleri açıklandı - En çok ve en az hangi illerde konut satıldı?

    Çernobil Nükleer Santrali'ne dron saldırısı düzenlendi

    AB, Trump’a teslim olamaz

    İsrail, Gazze’ye çadır girişini de engelliyor

    Bir ülkenin itibarı ekonomisiyle ölçülür

    Enflasyon düşüyor sözü hikâye

    Ramazan gelmeden zamları geldi

    Dünyaya böyle mi örnek olunacak?

    Deprem gerçeği gizleniyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    TÜSİAD da takke düşürdü!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi sınavlarını geçmek için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Refika-i hayatını, rahmetin latîf bir hediyesi olarak sev
    Ali FERŞADOĞLU

    Asıl olan hayır ve müsbet duadır
    Cenk ÇALIK

    En büyük kuvvet
    Mehmet ÇETİN

    Kürek cezalıları
    M. Ali KAYA

    İstibdattan çıkış yolu
    Genel

    'Hamas esirleri bırakmazsa Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.