Münâcaat şu çok güzel ve küllî duâ ile bitmektedir

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

“Yâ Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn, ya Hâlıkî ve ya Hâlık-ı Küllî Şey,

Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlûkatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur’ân’a ve imana hizmet için, insanların kalplerini Risale-i Nur’a musahhar yap. Ve bana ve ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver. Hazret-i Mûsa Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâma ateşi ve Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma şems ve kameri teshir ettiğin gibi, Risale-i Nur’a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Ve beni ve Risale-i Nur Talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve Ccehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetü’l-Firdevste mesut kıl.

Âmin, âmin, âmin.”

Bu duâyı ettikten sonra da, “Kur’ân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîrden aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-ı Rahîmimin dergâhına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur’ân’ı ve Cevşenü’l-Kebîri şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum.” 1 diyerek son noktayı böyle bir duâ ile sona erdiriyor.

Dipnot:

1- Şuâlar. 3. Şuâ, Münacat Risalesi.

