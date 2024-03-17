Üstad, Üstadı anlatıyor

- “Ben âciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım ümmî..” (Şua’lar.14. şua:714)

- Risale-i Nur’un hadimlerinden ‘zayıf bir hadimi’. (E.L.67. 12. Mek)

- Ben “risale-i Nur’unbir şakirdi” olmak itibarıyla.(E.L.95)

- “..benim hayatım Risale-i Nur’a bir nevi çekirdek olabilir.” (E.Lah.2.shf.730)

- “Risale-i nur, Kur’ân’ın malıdır. Benim ne haddim var ki, sahip olayım, ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o nur’un kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkânının bir dellâlıyım(davet edici, hakka davet eden). (E.L.99)

- “Risale-i Nur’un ve şakirtlerinin şahs-ı manevîsinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm (öncelik) şerefi bulunabilir.” (E.L.135) ?