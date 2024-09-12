"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

12 Eylül'ü savunanların oranı?!

M. Latif SALİHOĞLU
12 Eylül 2024, Perşembe
Bir darbe cuntası, bundan 44 sene evvel (12 Eylül 1980) ülke yönetimine el koydu. Süngü zoruyla partileri kapattı, Anayasa ve Meclis’i fesh etti; ancak, uzun süre süngünün üzerinde oturamadı.

7 Kasım 1982’de yeni Anayasa için referanduma gidildi. Korku ve tehdit yüklü atmosferde, ayrıca tek yönlü bir propagandanın da etkisiyle, o “Darbe Anayasası” için yüzde 92 oranında EVET/KABUL oyu çıktı. (7 Kasım 1982)

Acaba, o zamanlar yüzde 90’ın üzerinde kabul gören 12 Eylül Darbesinden ve “Darbe Anayasası’ndan geriye ne kaldı? 

Şayet bugün bir anket yapılsa ve hayatta kalan seçmenlere “O tarihte EVET demiş olmaktan memnun musunuz, yoksa pişman mısınız?” denilse, acaba ortaya nasıl bir tablo çıkar?

Çok kuvvetli bir ihtimalle, EVET-HAYIR oranı o zamana nazaran tam tersine çıkar. Yani, belki yüzde 90 oranındaki seçmen kitlesi bugün için HAYIR tercihinde bulunacak.

Demek ki, Kasım 1982’de yapılan referandum sağlıklı ve güvenilir olmamıştır. 

Aynı şekilde, o tarihteki referandum ve seçimler hür, serbest, şeffaf ve demokratik bir atmosferde yapılmamıştır.

Kezâ, devlete ait olan tek Tv kanalından Allah’ın her günü yapılan tek taraflı propaganda, korkutma, yıldırma çabaları, baştan sonra demokrasinin hem ruhuna aykırı şekilde gerçekleştirilmiş, hem de HAYIR tercihinde bulunacak olan seçmenlere açıkça “anarşist, terörist, bölücü, hain…” damgası vurularak, yapılan referanduma gölge düşürülmüştür. Oy pusulasının konulduğu zarfların “yarı şeffaf” olması da cabası…

O günleri yaşayanlar bilirler ki, dünyanın en ilkel toplumlarında dahi bu derece yanlı, tehditli ve göstermelik bir referandum görülmüş değil.

*

12 Eylül Darbecilerinin “sipariş” üzerine hazırlatmış olduğu ayıplı “82 Anayasası”nın habis ruhu, ne yazık ki hâlen de yaşatılmaya çalışılıyor. Defalarca teşebbüs edildiği halde, yeni ve evrensel hukuka uygun bir anayasa hazırlanamadı; yapılan hazırlık çalışmalar da bir türlü sonuca ulaştırılamadı. 

Anayasanın birçok maddesinin değiştirilmiş olması da, kanun maddelerine sinmiş-sindirilmiş olan o darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Yeni bir Anayasa çalışmasını yaklaşık yirmi yıldır gündeminde tutmaya çalışan iktidar cena, artık iyice anlaşıldı ki, bu meselede ciddi ve samimi değil. 

Yani, mevcut iktidar, insan temel hak ve hürriyetlerine göre bir anayasa değil, tamamen kendi siyasî anlayış ve menfaatine uygun bir anayasa istiyor. Beklenti ve hassasiyetlerinin büyük ölçüde bu noktada temerküz ettiği anlaşılıyor.

Şayet, hür ve demokratik dünyanın tatbik ettiği anayasaya benzer bir anayasanın hazırlanması gaye ve emelinde olsaydı, büyük ihtimalle şimdiye kadar güzel neticeler ortaya çıkmış olacaktı.

*

Tekrar, 44 sene önceki darbe atmosferine dönecek olursak, şunları da eklemek mümkün:

Yurt genelinde sıkıyönetimin ilân edildiği o tarihlerde, maalesef insan hakları bütünüyle rafa kaldırılmış durumdaydı. Keyfilik had safhadaydı. Cunta yönetimi, ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetmeye çalışıyordu. Zamanla, onlar hakkındaki rüşvet, yolsuzluk, usûlsüzlük iddiaları öyle ayyuka çıkmıştı ki, yaranmacılara hazırlatmış oldukları anayasa metninde, kendilerini kanun koruması altına alcak maddeleri bile eklemişlerdi: “12 Eylül Harekâtına katılanlar, hiçbir şekilde yargılanamazlar, cezalandırılamazlar; hatta, haklarına soruşturma dahi açılamaz” gibi, ancak orta çağlarda rastlanılabilecek tedbirleri almışlardı.

“Anayasanın Dibacesi” kısmında da, şöyle ucube bir ifade yer alıyordu: “Bu anayasa, baştan sona ‘Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda hazırlanmıştır. Anayasanın hiçbir maddesi, bu ilke ve inkılâpların aleyhinde yorumlanamaz dahi.”

Evet, işte böylesine ilkel bir zihniyetle yapılan darbe ve darbe anayasasını bugün de savunacak olan vatandaşlar var mı, varsa şayet, acaba sayısı ne kadar olabilir? Unutmayın, o tarihteki EVETçilerin HAYIRcılara karşı yürüttükleri kara propagandanın, tarihte misli ve misîni göstermek pek mümkün görünmüyor.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yakalama kararı gecikmesin

    Uygur anne Çin’e iade edilecek

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda

    Darbe düzeninden artık kurtulalım

    Kanada da silah satışını askıya aldı

    Geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyon

    Kasıtlı cinayete “kaza” dedi

    İki adaydan da zalime destek

    İsrail’den Ayşenur Eygi itirafı

    İsrail askerleri katliama doymadı! - Ekim 2023’den bu yana 41 bin ölü, 94 bin yaralı!

    Gece boyunca 27 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    Milyonlar: Artık Yeter

    Kıdem tazminatına çökme planı

    Seyahatten de tasarruf yok

    Narin Güran soruşturmasında 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

    7,2 milyon mülteci çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Veliler çocuklarına öğle yemeği istiyor

    İsrail okul çağındaki 11 bin çocuğu katletti

    Kart borcu olmayan kalmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Akgündüz: Yeni Asya ekibini dahi...
    TEVFİK BOZ

    İnsan
    Genel

    Uygur anne Çin’e iade edilecek
    Genel

    Yakalama kararı gecikmesin
    Osman ZENGİN

    İkinci hâin 12
    Ahmet BATTAL

    Evveliyle ve ahiriyle 12 Eylül
    Genel

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda
    Şükrü BULUT

    12 Eylül’ü reddetmeyen muhalefet, AKP’nin yardımcısıdır…
    Faruk ÇAKIR

    Örtülü darbeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.