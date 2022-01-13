"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Baraka ile gökdelen yanyana

M. Latif SALİHOĞLU
13 Ocak 2022, Perşembe
Afrika’nın özellikle Sahra Altı bölgelerinde yaşayan insanları, barındıkları iskân alanları itibariyle üç kısma ayırmak mümkün: 1) Baraka türü evlerde yaşayanlar. 2) Eski tip bina, yahut küçük evlerde-dairelerde yaşayanlar. 3) Geniş ve lüks evlerde-dairelerde yaşayanlar.

Bu durumu, gelişmekte olan Fildişi Sahili’nde ve bu ülkenin en kalabalık, en modern şehri olan Abidjan’da aynen müşahade ediyoruz.

Şimdi, fizikî konum itibariyle, neredeyse içiçe ve yanyana yaşayan bu üç gruptaki insanların haline biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

*

Fildişi Sahili’ndeki 27 milyonluk nüfusun yüzde 70-80’i birinci gruba giriyor. Bir kısmı alışkanlık, çoğunluğu ise maddî imkânsızlık sebebiyle iptidaî ve baraka tipi evlerde yaşıyor. Ekseriyetle kendi evleri olduğu için, herhangi bir ücret-kira ödemiyorlar. Esasen, kira ödemek imkânına sahip değiller. İklim şartları itibariyle, bunların ısınma dertleri yok. Klima da pek kullanılmıyor. Aydınlatma amaçlı elektrik kullanımı ise, az bir kısmında olup yeni yeni yaygınlaşıyor.

Ülkedeki zenginlere, özellikle de yabancılara hizmet edenler bu kesimden insanlar. Temizlik, bekçilik, güvenlik, kapıcılık, dadılık, alış veriş ve mutfak işleri gibi muhtelif hizmetlerde bulunuyorlar. Bunların yanı sıra, akademik eğitimi olanlar, ayrıca Fransızca öğretmede evlere gidip küçük çocuklara özel dersler veriyor.

*

İkinci grubu, kirası ucuz evlerde-dairelerde oturanlar teşkil ediyorlar. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor: Gelir durumu biraz iyi olan yerliler ile başka ülkelerden burada çalışmak için gelen yabancılar. 

Başta inşaat sektörü olmak üzere buraya çalışmak ve para biriktirmek için gelenler, şayet tek başına gelmiş iseler, birkaç kişi birleşerek bir ev kiralama cihetine gidiyorlar. Bir kısmı ise, ailesini de getirdiği için mecburen daire kiralamak durumunda kalıyor.

Genel nüfusun yaklaşık yüzde 10’u bu durumda. Kira fiyatları, suyu-elektriği olan evin genel durumuna göre 500 ila 1000 Euro arasında değişiyor. Bu miktarları Türk parasına çevirdiğimizde 8 ila 15 bin liraya tekabül ediyor. Yani, buralarda normal dairelerin kira fiyatları bir hayli yüksek. Esasen, çoğunluğun baraka tipi evlerde yaşamayı tercih etmesinin öncelikli sebebi de budur.

*

Gelelim üçüncü sosyal grubun yaşayış tarzına. Bunların da genel nüfus içindeki oranı yüzde 10’lar civarında olup ilk sırada Fransız bürokratlar, yatırımcılar, iş ve ticaret kesimi olan zenginler geliyor. Fransızlar, asırlardan beri bu ülkenin efendileri konumunda.

Fransızlardan sonra en kalabalık beyaz nüfusu Lübnanlı Müslüman-Hıristiyan Araplar teşkil ediyor. Anaokulundan üniversiteye kadar her kademede kendilerine ait özel okulları var.

Lübnanlılar, ülkenin ticaretinde söz sahibi durumundalar. Bu sebeple, hemen hepsi de zengin olup lüks-modern-geniş evlerde-dairelerde oturuyorlar. Bunların birçoğu kendi imkânlarıyla yaptırmış veya satın almış olduğu evlerde yaşıyorlar. Kira ödeyenlerin sayısı az, kira parası alanların sayısı ise bir hayli fazla.

Lüks dairelerin kira fiyatları, Türkiye ölçeklerine göre astronomik boyutta. En düşük kira fiyatı 1000 Euro’dan başlıyor. Dairenin konumuna (yakınlık-güvenlik) ve büyüklüğüne (150-200 m²) göre 2000-3000 Euro’ya kadar çıkan kira fiyatlarına yakînen şahit olduk.

Garip bir durum şudur ki: Her üç sosyal sınıf da birbirine çok yakın muhitlerde yaşıyor. Yani, baraka evler ile gökdelen gibi modern binalara aynı muhitte rastlamak pekâlâ mümkün.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    Çiftçiler: Hep borçluyuz

    Tekstilci de zam yorgunu

    OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

    Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

    TBMM'den Kazakistan açıklaması

    Elektrik faturalarındaki yeni tarifeye ilişkin ELDER'den açıklama

    AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

    Dünya gündemindeki NATO-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'deki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

    'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

    Şeyh Cerrah’ta nesilden nesile mücadele

    BAE: ‘Türkiye kelepir’

    Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

    AB'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

    NATO-Rusya Konseyi toplandı

    2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O intiharın perde arkası
    Faruk ÇAKIR

    “Bir genç öldü” haberi karşısında...
    Ahmet BATTAL

    Cemaat tedaviye çalışır
    Cevher İLHAN

    Dinî cemaatlere çarpık bakış
    Mikail YAPRAK

    Müteekkil değil, mütevekkil olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Hukuk kalbe değil, ele bakmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baraka ile gökdelen yanyana
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, Asr-ı Saadet’i günümüze taşımış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.