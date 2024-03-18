"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Enver Paşa mı, Kemal Paşa mı?

M. Latif SALİHOĞLU
18 Mart 2024, Pazartesi
Her yıl Mart’ın 18’inde Çanakkale Zaferi kutlanırken, şahıslar-komutanlar bazında öncelik Mustafa Kemal’in mi, yoksa Enver Paşa’nın mı olmalı?

Yaklaşık yüz senedir öncelik Mustafa Kemal'e verilerek Çanakkale Zaferinden ve Gelibolu Muharebelerinden söz ediliyor. Resmî tarih görüşü itibariyle yazılanlar, konuşulanlar, anlatılanlar hep bu yönde.

Oysa, bunlar külliyen yalan, yanlış, uydurma, düzmece şeyler.

Dolayısıyla, durum tam tersine olmalıydı. Çanakkele’de komutan olarak Enver Paşa önde tutulmalı ve öncelikli görülmeliydi.

Sebebine gelince:

Mustafa Kemal ile Enver Paşa aynı yaşlardadır. Aynı tarihlerde (1881) doğdular. Eşit seviyede okul okudular. Aynı “Harbiye Okulu”dan diploma aldılar. Evlenme yaşına geldiklerinde de aynı kıza (Naciye Sultan) talip oldular.

Ne var ki, Saray’a dâmat olan Enver Paşa, komuta kademesinde hızla yükselirken, Mustafa Kemal onu bir hayli geriden takip etti. Öyle ki, Çanakkale Muharebeleri esnasında Enver Paşa “Padişah vekili” olarak Osmanlı Ordularının Başkumandanı (Erkân-ı Harbiye Reisi) iken, Mustafa Kemal “Yarbay” rütbesindeydi. Yani, henüz “Paşa-General” bile değildi. Dahası, 18 Mart’ta kazanılan Deniz Zaferi günlerinde Çanakkale’de bile değildi.

*

Bütün bu anlattıklarımızın aksi yönündeki bir iddianın ispatı mümkün değil.

O halde, niçin Çanakkale Zaferinin bütün şerefe Mustafa Kemal’e veriliyor da, Enver Paşa adeta kocaman bir HİÇ yerine konuluyor?

Böylesine yalan bir tarihe kim niçin inansın? Biz niye inanalım?

Doğru tarihe inanan kimsenin utanmasını gerektirecek bir sebep yok; o halde, büyük kabul görmüş olan şu meşhûr söz ile “Yalan söyleyen tarih utansın” demeli.

*

Savaş sonrası kazanılan zafer, şahıslara değil, orduya ve neferata verilmeli. Tâ ki, sevap ve itibar birden binlere çıksın.

Aynı şekilde, hatalar, kusurlar, mağlubiyetler şahıslara, komutanlara verilmeli ki, binler günah birlere insin.

Doğrusu budur, hakikat- hâl de böyle olmasını gerektirir.

Ne yazık ki, bilhassa son yüz yıllık tarihimizde bu hakikatin adeta tam tersine, tam zıddına gidilmeye çalışılıyor.

Bu bakış açısını kabul etmek durumunda olmadığımız gibi, bu türden resmî dayatmalara boyun eğmek zorunda da değiliz.

*

Bu önemli hatırlatmalardan sonra, 1915’te Çanakkale’de neler olduğuna dair özet bir bilgi vermeye çalışalım.

Çanakkale Zaferi o derece büyük bir hadisedir ki, bu muhteşem zaferin yıldönümünde başka şeyleri yazmak, bizim gibiler için bir nevi “abesle iştigal” hükmüne geçer.

Zira, o tarihte dünyanın en güçlü donanmalarına karşı hayret ve hayranlık uyandıran bir direniş örneği sergileyen kahraman ordumuz, her saniyesi ölüm kusan çarpışmalar neticesinde, nihayet 18 Mart (1915) günü Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

Şayet, o gün Çanakkale Boğazı geçilmiş olsaydı, çok kuvvetli bir ihtimalle İstanbul, dolayısıyla Marmara Bölgesi ile birlikte Anadolu ve Rumeli’nin de tamamı elden gitmiş olacaktı.

Esasen, asıl hedef, asıl maksat da buydu: Anadolu ve Rumeli'yi Türklerden ve Müslümanlardan temizlemek, onları asırlar önce geldikleri yere, Orta Asya’ya göndermek. Gitmeyenleri de, adeta köleleştiriricesine onları sömürge haline getirmek. Nitekim, Çanakkale’ye yüklenen sömürgecilerin tarihine bakıldığında, bu noktadaki sâbıkalarını apaçık şekilde görmek mümkün.

İşte 18 Mart'ta Çanakkale'de kazanılan deniz zaferinin en kısa, en doğru ve en yalın şekildeki bir izahı böyle olsa gerektir.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemeklerini banyoda pişiriyorlar! - "Saldırılarda ölmezsek açlıktan, ondan da ölmezsek hastalıktan öleceğiz"

    Dünyanın tepki ve uyarılarına rağmen Netanyahu durmuyor: 'Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak'

    Gazze'nin kuzeyine 'havadan' yardımlar sürüyor

    Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

    İsrail ordusuna katılan Güney Afrika vatandaşları ülkeye döndüklerinde gözaltına alacak

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp personeli 120 gündür bulunamadı

    Oruç tutanlar yüzde 66.5

    Siyonist vahşet onlara da acımadı

    Kumdan pirinç topluyorlar

    İsrail’le ticaret durdurulmalı

    14 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildi

    "Putin, NATO ile savaşa girmekten korkuyor"

    İslam karşıtlığına sessiz kalamayız

    Gazze bu haldeyken nerdesin Türkiye Cumhurbaşkanı?

    İsrail ordusu yardım bekleyenleri de katlediyor

    İsrail, yardımları kasten engelliyor

    Bütçe açığına devam

    Günlük korunma maliyeti 8 milyon 380 bin lira

    Enflasyon, tüketiciyi tüketiyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Hakemli kitap tetkik heyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa mı, Kemal Paşa mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar “hata” etmiyor, her şeyi çökertiyor!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Geçmişte de haksızlıklar oluyordu” öyle mi?
    Şükrü BULUT

    Ramazan-ı Şerif’i sosyal hayatımıza taşıyamaz mıyız?
    Süleyman KÖSMENE

    Kast edilen sadaka mıdır, zekât mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Bütüncül bakış/ Nazar-ı küllî
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    İstismara devam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.