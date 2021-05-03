"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fatih’in ölüm(lü) seferi

M. Latif SALİHOĞLU
03 Mayıs 2021, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 3 MAYIS 1981

Yeni bir sefer için yola çıkan Fatih Sultan Mehmed, Gebze yakınlarında hastalanarak, 3 Mayıs 1481’de rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Her ne kadar zehirlenerek katledildiği şeklinde rivâyetler varsa da, bu tür bir iddiayı doğrulatacak delillere rastlanılmış değil.

Padişahın hangi maksatla ve ne tarafa doğru sefere çıktığı tam olarak bilinemiyor. Zira, Fatih'in bizzat kendisi çıkmış olduğu bu son seferin hedef ve maksadını özellikle gizli tutmuş, bilinmesini istememiş.

Vefat ettiğinde, 50. yaşına henüz yeni girmişti. Dünyadan gidişi bir cihette erken sayılıyordu. Fakat, ömrünün son otuz yılını öylesine çetin savaşlarda geçirmişti ki, bedeni bir hayli yıpranmış, yorgun düşmüştü.

Buna rağmen, son nefesini yine bir sefer yolculuğu esnasında verdi.

Sultan Fatih'in vefatı, bir müddet gizli tutuldu. Sebep, devletin dirlik ve düzeninin zarar görmemesi, şehzadeler arasında bir saltanat kavgasının yaşanmaması.

Fakat, ne yazık ki bu kavga kaçınılmaz oldu. Bayezid ile Cem arasında uzun süren kanlı bir saltanat mücadelesi vuku buldu.

*

Fatih Sultan Mehmed'in üç erkek evlâdı vardı: Mustafa, Bayezid ve Cem. Mustafa, erken yaşta vefat ettiği için, geriye büyük kardeş Bayezid ile Cem kalmıştı. İkisinin de anneleri ayrı idi.

Sultan Fatih vefat ettiği esnada büyük oğlu Şehzade Bayezid Amasya'da, küçük oğlu Cem ise Konya'da vali olarak bulunuyordu.

Babalarının vefat haberi, her iki şehzadeye de ayrı kollardan ulaştırıldı. İşin garibi,  hem Bayezid'e, hem de Cem'e padişah ilân edildikleri şeklinde gizli/açık bilgiler gönderildi.

Böyle olunca da, hâkimiyet mücadelesi kaçınılmaz hale geldi.

Şehzade Bayezid'e "devlet erkânı" imzasıyla ve alenî şekilde bilgi gönderilerek saltanat merkezine âcilen gelmesi istendi.

Şehzade Cem'e ise, sadece Fatih'in son Sadrıâzamı Karamanî Mehmet Paşa tarafından, o da gizli tutulmak kaydıyla yazılı bilgi gönderilerek, gelip tahta geçmesi istendi.

Bu iki zıt yönlü talep, koca Osmanlı Devletini bir büyük badirenin eşiğine getirdi.

Devlet erkânı ile askerî cenahın (Yeniçeri) söz birliği ettiği kararın aksine hareket eden Sadrazam Mehmet Paşa’nın gizli oyunu fark edilir edilmez, hemen aynı gece içinde konağına baskın yapılarak öldürüldü.

Ardından, İstanbul'a doğru harekete geçecek olan şehzadelerin gelmesi için birtakım hazırlık çalışmalarına başlandı: Bu çalışmalardan biri Sultan Bayezid'i merasimle karşılamak; diğeri ise, Sultan Cem'i kuvvet yoluyla durdurmak şeklinde oldu.

Gariptir ki, Osmanlı devlet erkânı, bir yandan kardeşler arasındaki saltanat kavgasına hazırlanırken, bir yandan da Fatih Sultan Mehmed için yapılacak olan cenaze merasimi hazırlıklarıyla meşguldü.

*

Fatih'in naaşı, günler süren gizlilik hali ve ardından yapılan cenaze merasimi ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.

Kardeşler arasındaki mücadele ise, aralıklı şekilde yıllar yılı devam etti. Her defasında mağlûp düşen Cem Sultan, sonunda yurdu terk etmek ve Haçlı kuvvetlerine sığınmak durumunda kaldı.

Acaba hür ve serbest miyiz?

Bugün günlerden “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” imiş...

20 Aralık 1993 tarihli Birleşmiş Mİlletler Genel Kurulu toplantısında, her yıl 3 Mayıs gününün dünya çapında bu maksatla anılmasına karar verilmiş.

Karar, elbette iyi, hoş, güzel... Ama, bunun daha çok kâğıt üstünde kalıyor olması, aynı şekilde hüzün verici.

BM’de 26 yıl önce alınan “Basın Hürriyeti”ne dair şu mübarek karar, sanki Türkiye’ye hiç uğramamış, yahut teğet geçmiş gibi...

Elli yıllık bir basın kuruluşunun çalışanı ve fiilen kırk yıllık bir basın mensubu olarak, kendimi(zi) kesinlikle “hür ve serbest” görmüyor ve hissetmiyoruz. Bilhassa son yirmi senede “kazanılmış haklar”da daha bir geriye gittiğimizi yaşayarak görüyoruz. 

Durum-vaziyet, ne yazık ki öyle...

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf canından bezdi: Peş peşe gelen intiharların önüne geçilmeli

    AKP’li bürokratların yoksulluk sınırı 56 bin TL

    Başörtüsü yasağı hürriyetleri baltalıyor

    Dünya genelinden salgın gündemiyle son 24 saat

    340 kişi vefat etti

    Aşı için de IBAN isteyecekler mi?

    Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetimlere bayramlık

    Newark'ta Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek

    İran lideri Hamaney, Zarif'i eleştirdi

    Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 7 kişi daha öldü

    Şehit asker duâlarla uğurlandı

    15 ülke vatandaşından test istenmeyecek

    Hamas'tan İsrail'e karşı 'direniş' çağrısı

    Süleymani'yi eleştiren İran Dışişleri Bakanı özür diledi

    İstanbul'da en çok domatesin fiyatı arttı

    İtikaf günleri yarın başlıyor

    Kanuni portresi İBB'ye bağışlandı

    Taliban'dan ABD'ye 'karşı eylem' uyarısı

    Çin'den geri adım: ABD karşıtı paylaşım kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetin son bulması için
    Şükrü BULUT

    12 Eylül’den korona sürecine, kısacık zihnî bir seyahat…
    Süleyman KÖSMENE

    Son on günün gündüzleri geceleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Vatandaş taş mı yiyecek?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fatih’in ölüm(lü) seferi
    Yeni Asya'dan Size

    Kapanma günlerinde e-gazete
    İlimdar Kaya

    Demokrat Parti ve Millet İttifakı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ermenilerle dost olmanın ne faydası var?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.